MEDIA Vietnam, The Thao, meragukan Timnas Indonesia dan Thailand lolos ke Piala Asia 2023. Hal itu dimuat langsung dalam laporan berita The Thao, lantaran Timnas Indonesia dan Thailand sama-sama ditinggal pemain pentingnya.

Sebab demikian, media Vietnam itu meragukan kiprah Timnas Indonesia dan Thailand di Kualifikasi Piala Asia 2023, yang dimulai 8-14 Juni 2022 mendatang. Sebagaimana diketahui Timnas Indonesia sendiri tergabung di Grup A Kualifikasi Piala Asia 2023.

(Evan Dimas absen di Kualifikasi Piala Asia 2023)

Skuad Garuda ada di Grup A bersama Yordania, Kuwait, dan Nepal. Secara peta kekuatan tim besutan Shin Tae-yong itu memang tak terlalu diunggulkan.

Apalagi Timnas Indonesia akan bermain di Kuwait, yang notabene tuan rumah Grup A Kualifikasi Piala Asia 2023. Selain itu, menurut media Vietnam, Timnas Indonesia bakal kesulitan bersaing, lantaran kehilangan dua pilar utamanya.

Dari 23 pemain yang dibawa ke Kuwait, kedua pemain Timnas Indonesia yang absen di Kualifikasi Piala Asia 2023 adalah Egy Maulana Vikri dan Evan Dimas. Dilansir dari The Thao, dalam laporannya menyebutkan kedua pemain itu sosok vital di skuad Garuda.

Egy Maulana Vikri sendiri harus absen lantaran tertimpa cedera ketiga berlaga di SEA Games 2021 silam. Begitu pun dengan Evan Dimas, yang dicoret dari skuad Garuda karena masih dibekap cedera dan belum siap turun di Kualifikasi Piala Asia 2023.

“Egy Maulana Vikri dan Evan Dimas merupakan kekuatan menyerang Indonesia dan akan sangat terpengaruh, membuat peluang Indonesia untuk maju menjadi tipis. Indonesia tergabung dengan Kuwait dan Yordania yang sangat tangguh,” tulis laporan The Thao, dilansir pada Senin (6/6/2022).

Sementara itu, The Thao juga memuat laporan tentang keraguan kepada Timnas Thailand. Meski lawan Thailand di Grup C, tidak seberat Timnas Indonesia, The Thao meragukan mereka bakal lolos ke putaran final Piala Asia 2023.

Sekadar diketahui, di Grup C, Timnas Thailand tergabung dengan Maladewa, Sri Lanka, dan Uzbekistan. Akan tetapi, Thailand kehilangan pemainnya, yaitu Chanathip Songkrasin, yang tengah dibekap cedera.

Pengatur serangan Thailand itu dinilai sosok penting dalam skuad asuhan Alexandre Polking. Chanathip Songkrasin sendiri cedera ketika membela klubnya Kawasaki Frontale di babak penyisihan Liga Champions Asia pada 30 April silam.

Ia pun diprediksi bakal menepi selama 4-6 pekan. Praktis, Chanatip Songkrasin tidak bisa memperkuat Timnas Thailand di Kualifikasi Piala Asia 2023.

Terlepas dari itu semua, Timnas Indonesia dan Thailand bakal melakoni debut Kualifikasi Piala Asia 2023 pada Rabu, 8 Juni 2022 mendatang. Di partai pertamanya, skuad Garuda akan meladeni tuan rumah Kuwait. Sementara Thailland bersua Maladewa.