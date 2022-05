MEDIA Vietnam, The Thao 247 sindir kelakuan netizen Indonesia yang membuat hilang akun Instagram wasit yang pimpin laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 di Semifinal SEA Games 2021. Hal itu sampai dimuat dalam berita oleh The Thao 247 pada Sabtu (21/5/2022).

Dalam laporan The Thao 247, meyebutkan bahwa akun Instagram wasit Yahya Ali Al Mulla hilang setelah diserang oleh sejumlah netizen. Mereka sampai membuat headline mengenai hal tersebut.

(Tangkapan layar berita The Thao 247)

“Akun Instagram wasit yang pimpin Timnas Thailand U-23 vs Timnas Indonesia U-23 telah menghilang setelah diserang oleh komunitas online,” tulis media Vietnam tersebut.

Hilangnya akun Instagram Yahya Ali itu buntut dari kekecewaan penggemar Indonesia atas kepemimpin wasit asal Uni Emirat Arab (UEA) tersebut. Seperti diketahui, Yahya Ali bertugas memimpin laga Semifinal SEA Games 2021 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Thailand U-23 pada Kamis, 19 Mei 2022.

Pertandingan itu berakhir untuk kemenangan Timnas Thailand U-23 dengan skor 1-0. Adapun sattu gol Timnas Thailand U-23 dicetak oleh Weerathep Pomphan pada menit ke-94 babak tambahan.

Di laga itu Yahya Ali membuat keputusan yang mengecewakan publik Indonesia. Ia mengeluarkan empat kartu merah sekaligus. Tiga di antarnya untuk pemain Timnas Indonesia U-23, yaitu Firza Andika, Rachmat Irianto dan Ricky Kambuaya.

Sementara satu lainnya diberikan untuk pemain Timnas Thailand U-23, Willuam Gabriel. Pemain Gajah Perang itu mendapat kartu kuning kedua, lantaran dinilai memprotes keputusan wasit secara berlebihan.

Adapun Firza Andika dari Timnas Indonesia U-23 diganjar kartu merah setelah melakukan tekel kasar terhadap Patrik Gustavsson. Setelah pemain kedua tim saling dorong dan nyaris membuat adu mulut, Yahya Ali kembali mengeluarkan kartu merah. Ya, dua kartu merah diberikan kepada Rachmat Irianto dan Ricky Kambuaya, yang dinilai melakukan tindakan fisik di lapangan. Keputusan itu membuat membuat penggemar Timnas Indonesia U-23 marah besar. Usai pertandingan, akun Instagram wasit Yahya Ali menjadi viral dan langsung diserang oleh penggemar Timnas Indonesia U-23. Berawal dari banyak komentar negatif di akun Instagram wasit Yahya Ali, @yahyaalmulla, akun tersebut pun hilang dalam beberapa saat. Sebagai tambahan informasi, Yahya Ali Al Mulla sendiri merupakan salah satu wasit terbaik di Asia. Ia sempat mendapat gelar dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), pada 2021. Terlepas dari hal itu, Timnas Thailand U-23 berhasil melenggang ke Final SEA Games 2021. Tim Gajah Perang tersebut bakal melakoni duel kontra Timnas Vietnam U-23 di partai puncak. Laga Final SEA Games 2021 sendiri bakal dihelat pada Minggu, 22 Mei 2022.