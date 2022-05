5 pesepak bola top dunia yang jago main film menarik untuk dibahas. Dengan badan atletis serta paras tampan, tentu jadi modal utama para pemain pesepakbola untuk terjun di dunia hiburan seperti bermain film.

Di sisi lain, keberhasilan para pesepakbola profesional ini masuk ke dunia entertain menunjukkan kemampuan lain mereka ketika tak bermain bola di lapangan. Meski begitu, bukan hal mudah jika ingin masuk dalam jajaran box office.

Apalagi, bermimpi dapat piala Oscar di industri perfilman. Akan tetapi, itu bukan hal yang mustahil. Sebab, ada sejumlah pesepakbola, baik saat masif aktif atau ketika sudah pensiun mampu membuktikan kualitas mereka menjadi aktor.

5 pesepak bola top dunia yang jago main film yang dirangkum Okezone:

5. Michael Ballack





Mantan bintang Bayer Leverkusen, Bayern Munich, dan Chelsea ini sudah cukup sering terlihat dalam film-film dokumenter sepakbola. Untuk yang di luar sepakbola ternyata juga ada. Yang terakhir adalah Freizeit TV Tirol (2015). Selain itu ada The Referees (2009) dan The Art of Football from A to Z (2006).

4. Diego Armando Maradona





El Diego muncul dalam film dokumentar tentang sepakbola dan dirinya sendiri. Dua judul yang terkenal adalah: Maradona dan In the Hands of the Gods. Ya, tidak lain tentang dirinya sendiri dan dirilis pada 2007 dan 2008.

3. Franck Lebouef

Mantan palang pintu Chelsea dan Timnas Prancis ini cukup sukses beralih ke dunia layar lebar dan kaca. Leboeuf tidak cuma berakting saja. Ia bahkan sudah bisa menjadi produser sejumlah film. The Theory of Everything (2014), Le foot fait son cinéma (2003), dan Taking Sides (2001) adalah beberapa karya hasil Lebouef. 2. Zinedine Zidane

Bagi penggemar film-film Asterix pasti tahu siapa sosok orang Mesir yang sudah jago bermain sepakbola sejak sebelum masehi. Ya, Zidane menjadi salah satu tokoh atlet andalan Mesir di Asterix at the Olympic Games yang dirilis 2008 yang lalu. Hebatnya, dialognya lumayan banyak dan Zizou terlihat bisa melucu. Legenda Timnas Prancis, Juventus, dan Real Madrid itu juga muncul di film Goal II: Living the Dream yang dirilis 2007. 1. David Beckham

Di urutan pertama, ada David Beckham. Tentunya tidak heran jika suami Victoria Beckham ini masuk urutan pertama. Sebab, paras maupun bentuk tubuhnya yang atletis, membuat pesona dirinya tidak luntur, meski sudah menginjak usia 47 tahun. Tak heran jika ia masih digandrungi banyak wanita sampai sekarang. Selain masih aktif di dunia sepakbola, tepatnya sebagai Presiden klub di Liga Amerika Serikat, yakni Inter Miami, pria berdarah Inggris itu juga punya kemampuan beradu akting apalagi kemampuanya di layar lebar ini juga diajari oleh sang istri, Victoia Bekcham. Ya, seperti diketahui, Beckham bermain film terkenal yaitu Goal. Goal sendiri adalah film mengenai perjalanan seorang pemuda yang ingin menjadi bintang sepakbola. Film tersebut dirilis pada 2005 silam.