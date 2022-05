HASIL AS Roma vs Leicester City di leg II semifinal Liga Konferensi Eropa 2021-2022 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Giallorossi –julukan AS Roma– menang 1-0 via gol tunggal Tammy Abraham.

Kemenangan ini membuat AS Roma lolos ke final Liga Konferensi Eropa 2021-2022 untuk menghadapi Feyenoord Rotterdam. Partai puncak digelar di Arena Kombetare, Tirana pada Kamis, 26 Mei 2022 dini hari WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Mengawali babak pertama, Leicester City secara sabar membangun serangan dari bawah. Namun, di sepertiga lapangan akhir, bola yang dikuasai pemain-pemain Leicester City kerap direbut personel AS Roma.

Peluang pertama justru dicetak AS Roma melalui tendangan bebas yang dilepaskan Lorenzo Pellegrini. Sayangnya, bola masih bisa ditepis kiper Leicester City, Kasper Schmeichel.

Tak butuh waktu lama, AS Roma mampu mengonversikan serangan beruntunnya menjadi gol. Pada menit ke-11, Tammy Abraham menyundul bola menyambut sepak pojok Lorenzo Pellegrini. Skor berubah 1-0 untuk AS Roma.

Ketinggalan satu gol membuat Leicester City mengerahkan segala upaya untuk menyamakan kedudukan. Beberapa kali personel Leicester City masuk kotak penalti, namun bek Roma masih mampu menghalaunya.

Setelah itu, lagi-lagi justru AS Roma yang mampu menciptakan peluang terbaik. Pellegrini kembali menjadi aktor dengan melepaskan tendangan mengarah ke gawang meski gagal menghasilan gol.

Memasuki menit ke-25, Leicester City mendominasi penguasaan bola. Namun, mereka kesulitan menembus pertahanan rapat yang dibentuk Jose Mourinho.

Jamie Vardy beberapa kali masuk kotak penalti AS Roma, namun selalu bisa dimentahkan para pemain bertahan tuan rumah. Sampai wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama, skor masih 1-0 untuk keunggulan AS Roma.

Babak Kedua Memasuki babak kedua, giliran Leicester City yang mendominasi permainan sejak awal. Mereka sampai bisa menguasai setengah lapangan Stadion Olimpico tersebut. Namun, kualitas mereka di sepertiga akhir cukup mengecewakan. Umpan silang dari sisi sayap selalu mengenai lawan dan tidak ada yang bisa menyambutnya lagi. Butuh waktu 79 menit untuk Leicester City akhirnya melakukan tembakan tepat sasaran. James Maddison membidik ke tepi gawang, tapi upayanya masih terlalu pelan untuk membahayakan gawang AS Roma kawalan Rui Patricio. Wasit memberikan tambahan waktu 5 menit. Di sini, Leicester berhasil melesatkan tendangan mengarah tepat ke gawang berkali-kali. Satu di antaranya lewat upaya James Justin yang memaksakan penetrasi melewati empat bek AS Roma. Sayangnya, tendangan akhirnya masih tipis di samping tiang gawang. Hingga laga berakhir, AS Roma menang 1-0 atas Leicester City. Berikut Susunan Pemain AS Roma vs Leicester City: AS ROMA XI (3-5-2): Rui Patricio; Gianluca Mancini, Chris Smalling, Ibanez; Rick Karsdorp, Bryan Cristante, Sergio Oliveira, Lorenzo Pellegrini, Nicola Zalewski; Nicolo Zaniolo, Tammy Abraham Cadangan: Daniel Fuzato, Matias Vina, Carles Perez, Eldor Shomurodov, Ainsley Maitland-Niles, Jordan Veretout, Marash Kumbulla, Leonardo Spinazzola, Amadou Diawara, Edoardo Bove, Felix Afena-Gyan, Stephan El Shaarawy Pelatih: Jose Mourinho LEICESTER CITY XI (4-3-3): Kasper Schmeichel; Ricardo Pereira, Wesley Fofana, Jonny Evans, James Justin; James Maddison, Youri Tielemans, Kiernan Dewsbury-Hall; Ademola Lookman, Jamie Vardy, Harvey Barnes Cadangan: Danny Ward, Caglar Soyuncu, Marc Albrighton, Kelechi Iheanacho, Ayoze Perez, Daniel Amartey, Hamza Choudhury, Jannik Vestergaard, Timothy Castagne, Patson Daka, Luke Thomas, Boubakary Soumare Pelatih: Brendan Rodgers