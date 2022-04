PELATIH Leicester City, Brendan Rodgers sudah mewanti-wanti timnya untuk menempel ketat salah satu penyerang AS Roma, Tammy Abraham. Hal itu ia lontarkan jelang leg I semifinal Liga Konferensi Eropa 2021-2022 antara Leicester City vs AS Roma.

Ya, The Foxes (julukan Leicester) bakal menjamu AS Roma di King Power Stadium pada Jumat (29/4/2022) dini hari nanti pukul 02.00 WIB. Brendan Rodgers sendiri tengah membidik kemenangan bagi timnya.

Oleh karena itu, ia tak ingin Leicester City lengah menghadapi tamunya. Pelatih 49 tahun itu pun sudah menegaskan pada anak buahnya untuk menjaga ketat juru gedor AS Roma, Tammy Abraham.

Ia mengatakan eks pemain Chelsea itu sebuah ancaman bagi timnya. Pasalnya, dia mengetahui gaya permainan tim Liga Inggris.

“Jika Anda melihat jumlah golnya, dia (Abraham) melakukannya dengan sangat baik. Sepertinya keputusan yang bagus baginya hijrah ke AS Roma,” kata Brendan Rodgers dilansir dari TeamTalk.

“Budaya sepakbola yang berbeda tak menghalanginya tampil apik. Dia adalah ancaman dan dia tahu gaya permainan sepakbola Inggris,” timpalnya.

Sejak pindah ke AS Roma pada awal musim 2021-2022, Tammy telah menjelma menjadi striker yang sangat berbahaya. Ia bisa beradaptasi dengan gaya sepakbola Italia, yang lebih keras, dibandingkan kompetisi di Negeri Ratu Elizabeth. Sejauh ini, pemain keturunan Nigeria itu telah membukukan 24 gol dari 33 penampilannya di semua kompetisi. Di Liga Konferensi Eropa 2021-2022, ia sudah menceploskan delapan gol dari 10 laga yang dilakoninya. Karena itu, sangat wajar jika Brendan Rodgers mewaspadai ancaman yang ditebar oleh Tammy Abraham. Jika gagal mengawasi pemain 24 tahun itu, bukan tidak mungkin gawang Kasper Schemeichel mudah dibobol kawanan Serigala Ibu Kota.