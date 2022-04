SEVILLA – Real Madrid menang dramatis 3-2 atas Sevilla dalam lanjutan Liga Spanyol 2021-2022. Gol penentu kemenangan Madrid dibuat oleh sang penyerang veteran, Karim Benzema.

Los Blancos melawan Sevilla di Stadion Sanchez Pizjuan, Senin (18/4/2022) dini hari WIB. Awalnya, Madrid sempat tertinggal 0-2 dari Sevilla lewat gol Ivan Rakitic (21’) dan Erik Lamela (25’).

Namun, tim besutan Ancelotti comeback dan membalikkan kedudukan menjadi 3-2 berkat gol dari Rodrygo Goes (50’), Nacho Fernandez (82’), dan Benzema (90+2’). Benzema pun terpilih sebagai Man of the Match.

Bagaimana tidak, dia menjadi penentu kemenangan Madrid melalui sepakan kerasnya yang membobol gawang Sevilla. Usai pertandingan, Benzema bersyukur lantaran timnya bisa menang.

"Sampai Akhir! #Sembilan #HalaMadrid #Alhamdulillah," tulis Benzema di instagram-nya (@karimbenzema), Senin (18/4/2022).

Seperti diketahui, Benzema kerap sekali tampil apik dalam beberapa laga krusial yang dihadapi Madrid. Bahkan, pemain berusia 34 tahun itu selalu mencetak gol di beberapa pertandingan terakhirnya.

Total, Benzema telah menorehkan 25 gol di Liga Spanyol musim ini. Pemain asal Prancis itu kini memimpin daftar top skor sementara Liga Spanyol. Selama main untuk Madrid, 25 gol merupakan catatan terbaik Benzema di Liga Spanyol. Dengan umur yang menginjak 34 tahun, Benzema justru makin subur di depan gawang lawan. Secara keseluruhan, Benzema telah mencetak 38 gol pada musim ini.