LINK live steaming Indonesia All Star U-20 vs Atletico Madrid U-18 dapat disaksikan RCTI+. Laga matchday ketiga alias pamungkas di fase grup International Youth Championship 2021 ini sendiri akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS), Minggu (17/4/2022) pukul 21.30 WIB.

Ya, ajang International Youth Championship 2021 sudah memasuki laga ketiga di fase grup. Pada sore tadi, Bali United U-18 sudah melakoni laga melawan Barcelona U-18.

Hasilnya, Barcelona U-18 menang dengan skor 4-0. Kemenangan ini membawa Barcelona U-18 memastikan tempat di final International Youth Championship 2021.

Kini, satu tiket tersisa di final International Youth Championship 2021 akan ditetukan lewat laga Indonesia All Star U-20 vs Atletico Madrid U-18. Indonesia All Star U-20 sendiri masih punya kans lolos ke final.

Pasalnya, Indonesia All Star U-20 kini berada di urutan kedua pada klasemen sementara International Youth Championship 2021 usai mengemas 4 poin. Tiga poin didapat usai mengalahkan Bali United U-18, sementara satu poin lagi didapat dari menahan imbang Barcelona U-18.

Sementara itu, Atletico Madrid U-18 baru meraih tiga poin, usai mengalahkan Bali United U-18 dengan skor 5-0. Kini, menarik menantikan tim mana yang akan melenggang ke final International Youth Championship 2021, guna menghadapi Barcelona U-18. Dengan begitu, laga Indonesia All Star U-20 vs Atletico Madrid U-18 akan sangat sayang untuk dilewatkan. Sebab, laga dipastikan berjalan seru dan menarik karena ambisi kedua tim meraih kemenangan. Berikut Jadwal Indonesia All Star U-20 vs Atletico Madrid U-18: Minggu (17/4/2022) 21.30 WIB - Indonesia All Star U-20 vs Atletico Madrid U-18