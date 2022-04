JADWAL siaran langsung International Youth Championship (IYC) 2021 hari ini, Jumat (15/4/2022) akan diulas oleh OKEZONE. Setelah resmi dibuka pada Rabu 13 April 2022 lalu, pertandingan IYC 2021 pun kini berlanjut.

Di hari ini ada dua pertandingan yang bakal tersaji. Semua laga hari ini akan ditayangkan secara langsung oleh RCTI, iNewsTV, dan MNCTV mulai pukul 15.00 WIB dari Jakarta International Stadium (JIS).

Adapun kempat tim yang bertanding hari ini adalah Indonesia All Star U-20 vs Bali United U-18 dan Barcelona U-18 vs Atletico Madrid U-18. Di pertandingan pertama Indonesia All Star U-20 berhasil menahan imbang Barcelona U-18 dengan skor 0-0.

Para pemain Indonesia All Star U-20 tampak berani memainkan ritme pertandingan. Sempat terancam oleh serangan Jorge Javier di menit awal, pasukan Indonesia All Star U-20 cukup mampu mengimbangi tim asal Catalan itu.

Bahkan, di laga kontra Barcelona U-18, Indonesia All Star U-20 sempat menciptakan sejumlah peluang. Salah satunya dari Fajar Fathur. Akan tetapi, itu gagal dikonversi menjadi gol hingga laga berkahir imbang tanpa gol.

Dengan hasil itu, Indonesia All Star U-20 telah mengumpulkan satu poin. Begitu pun dengan Barcelona U-18, yang juga mendapat satu poin dari hasil imbang tersebut.

Sementara itu, berbeda nasib dengan Indonesia All Star U-20, Bali United U-18 dikejutkan oleh Atletico Madrid U-18. Pasukan Serdadu Tridatu muda kalah 0-5 dari Los Rojiblancos (julukan Atletico Madrid). Adrian Callego dan kolega berhasil mencuri start pertandingan dengan baik. Mereka berhasil unggul 2-0 di babak pertama. Di babak kedua, Los Rojiblancos muda makin menggila. Mereka melesat tiga gol tanpa balasan dari Bali United U-18. Tiga gol itu dilesatkan oleh Jacobbo, Iker Luque, dan Ninte Nanter untuk membawa Atletico Madrid U-18 unggul telak 5-0 atas Bali United U-18. Kemenangan tersebut membawa Atletico Madrid U-18 kini memimpin klasemen sementara IYC 2021. Mereka telah mengumpulkan tiga poin. Sementara Bali Unted U-18 berada di posisi paling buncit dengan poin nol. Berikut jadwal International Youth Championship 2021 hari ini, Jumat (15/4/2022): 15.00 WIB: Indonesia All Star U-20 vs Bali United U-18 (Live RCTI dan iNewsTV) 21.30 WIB: Barcelona U-18 vs Atletico Madrid U-18 (Live MNCTV).