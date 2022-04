HASIL AS Roma vs Bodo/Glimt di leg II perempatfinal Liga Konferensi Eropa 2021-2022 sudah diketahui. Bermain di Stadion Olimpico, Giallorossi –julukan AS Roma– menang 4-0!

Alhasil, AS Roma pun lolos ke semifinal Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Sebab, secara agregat AS Roma unggul 5-2 atas sang lawan yang berasal dari Norwegia.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

AS Roma langsung tampil menekan sejak babak pertama dimulai. Giallorossi pun langsung unggul di lima menit pertama setelah Tammy Abraham mampu melesatkan golnya ke sisi bawah kiri gawang yang membuat kedudukan 1-0 untuk keunggulan AS Roma.

Setelah unggul, AS Roma tidak mengendurkan serangan mereka. Bodo/Glimt terus berusaha bertahan dari gempuran AS Roma yang sangat merepotkan. Beberapa peluang kembali diciptakan, namun AS Roma belum bisa menambah keunggulan.

Pada menit ke-23, Nicolo Zaniolo menciptakan gol kedua bagi AS Roma memanfaatkan umpan yang diberikan Lorenzo Pellegrini. Lewat tendangan kaki kirinya yang mengarah ke tengah gawang, Nicolo Zaniolo memuat AS Roma unggul 2-0.

(Nicolo Zaniolo menggila di laga AS Roma vs Bodo/Glimt)

Tak membutuhkan waktu lama, AS Roma langsung menambah keunggulan yang kembali dihasilkan Nicolo Zaniolo. Memanfaatkan umpan Nicola Zalewski, Zaniolo membuat kedudukan menjadi 3-0 di menit ke-29.

Berbagai serangan terus dilancarkan AS Roma di sisa waktu babak pertama. Namun, tidak ada gol lagi yang kembali tercipta, sehingga AS Roma pun unggul 3-0 atas Bodo/Glimt hingga turun minum.

Babak Kedua Tak berbeda seperti sebelumnya, AS Roma masih mendominasi jalannya pertandingan. Zaniolo pun berhasil mencetak gol ketiganya di laga ini pada menit ke-49 memanfaatkan umpan dari Bryan Cristante yang membuat kedudukan menjadi 4-0. Meski terus tertekan, Bodo/Glimt mencoba beberapa kesempatan untuk memperkecil ketertinggalan. Namun, beberapa peluang yang didapatkan belum bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga tidak ada perubahan kedudukan. Bodo/Glimt kini mampu menguasai bola dengan lebih baik, namun mereka masih kesulitan melancarkan serangan. Di sisi lain, AS Roma mampu memanfaatkan beberapa kesempatan ketika berhasil mendapatkan bola. Berbagai serangan terus dilakukan AS Roma terhadap Bodo/Glimt. Namun, mereka kini sedikit kesulitan mencari celah setelah tim tamu mampu bermain dengan lebih rapat di babak kedua. AS Roma terus mencoba melakukan serangan hingga laga berakhir, namun tidak ada gol yang tercipta. AS Roma pun melaju ke babak semifinal Liga Konferensi Eropa 2021-2022 menang dengan agregat 5-2. Berikut susunan pemain AS Roma vs Bodo/Glimt: AS Roma (3-1-4-2) Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp; Cristante, Mkhitaryan, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. Pelatih: Jose Mourinho. Bodo/Glimt (4-3-3): Haikin; Sampsted, Moe, Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson, Espejord, Solbakken. Pelatih: Kjetil Knutsen.