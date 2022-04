JELANG AS Roma vs Bodo/Glimt di Liga Konferensi Eropa 2021-2022, pelatih Giallorossi (julukan AS Roma), Jose Mourinho dibuat tidak tenang, meski main di kandang sendiri. Kendati demikian, Mourinho tetap memupuk optimisme menjamu wakil Norwegia itu.

Sebagaimana diketahui, Giallorossi bakal bersua Bodo/Glimt di leg kedua perempatfinal Liga Konferensi Eroa 2021-2022. Pertandingan bakal tersaji di Stadion Olimpico, Roma pada Jumat 15 April 2022 pukul 02.00 dini hari WIB nanti.

Mourinho sendiri mengatakan, Bodo/Glimt merupakan salah satu tim tangguh. Itu terbukti, tim besutannya harus menelan kekalahan di leg pertama pekan lalu.

Hal tersebut tentu jadi kondisi yang sulit bagi AS Roma. Terlebih, mereka harus mengejar agregat usai tertinggal 1-2 jika ingin lolos ke babak semifinal.

“Kami tahu ini akan sulit, kami tahu bahwa lawan kami adalah tim yang berkualitas, dan kami tahu bahwa saat ini unggul 2-1 untuk mereka,” papar Mourinho, dikutip dari situs resmi klub AS Roma.

“Itu bukan hal baru. Pada hari Minggu kami tertinggal 1-0 melawan Salernitana. Kini Bodo memiliki keunggulan 2-1,” tambah Mourinho.

Kendati demikian, Mourinho tampak percaya diri melakoni laga nanti. Meski dirasa menyulitkan, Mourinho tetap yakin anak buahnya bisa tampil baik dan mengembalikan keunggulan. “Kami punya waktu 90 menit untuk memenangkan pertandingan ini. Ini akan sulit dan saya sepenuhnya mengharapkan pertandingan yang sangat sulit,” kata Mourinho. “Tapi kami bagus, kami siap dan saya sangat percaya diri pada anak-anak saya. Kami terlihat bagus, kami ingin memainkan permainan,” timpalnya. Mourinho sendiri mengklaim bahwa anak asuhnya dalam kondisi baik dan siap tempur. Tidak ada kekhawatiran cedera dan pemain tersedia. Hanya saja, Leonardo Spinazzola masih belum fit.