AS Roma berhasil lolos ke perempatfinal Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Namun, hasil itu tidak membuat pelatih AS Roma, Jose Mourinho senang. Ia justru was-was dengan penampilan anak buahnya.

Sebab, ia menilai, kualitas pemain Giallorossi (julukan AS Roma) jauh di bawah harapannya. Pelatih berkebangsaan Portugal itu jengkel karena timnya hanya bermain imbang 1-1 melawan Vitesse di babak 16 besar Liga Konferensi Eropa 2021-2022, Jumat (18/3/2022) dini hari WIB.

Seperti diketahui, Giallorossi harus imbang 1-1 dengan susah payah mleawan Vitesse. Mereka hampir terancam tidak bisa lolos. Untung saja, gol telat Tammy Abraham di menit ke-90 menyelamatkan klub Ibu Kota Italia itu. Sampai akhirnya mereka berhak lolos ke babak perempatfinal berkat skor agregat 2-1, setelah seblumnya menang 1-0 di leg pertama.

Bagi juru taktik berjuluk The Special One itu, permainan tim Serigala Ibu Kota tak sedap dipandang mata. Hal itu bisa dilihat dari statistik pertandingan. AS Roma ditekan habis-habisan dan hanya mampu menguasai 37 persen penguasaan bola, meski bermain di kandang sendiri.

Permainan tersebut jadi peringatan bagi AS Roma. Pasalnya, Nicolo Zaniolo dkk akan melakoni Derby della Capitale kontra Lazio pada lanjutan Liga Italia 2021-2022 pekan ke-30, Senin 21 Maret 2022 dini hari WIB.

Pelatih 59 tahuun itu ragu bisa mendapatkan tiga poin dari Lazio. Sekali pun mereka akan bertindak sebagai tuan rumah nantinya.

"Jelas, saya tidak senang kami bermain hari ini dengan banyak pemain yang juga harus berada di sana pada hari Minggu, sementara malam ini Lazio sedang merokok di rumah bersama Sarri," nyeleneh Mourinho, dikutip dari Football Italia, Jumat (18/3/2022). "Sekarang Sarri di rumah sambil merokok, sementara saya pulang mencoba memikirkan bagaimana kita bisa pulih dari ini untuk pertandingan selanjutnya," tambah eks pelatih Manchester United itu. Rasa was-was itu tentu saja menghantuinya. Mengingat, AS Roma benar-benar membutuhkan kemenangan untuk berjuang merebutkan posisi empat besar. Saat ini Giallorossi berada di posisi ketujuh klasemen Liga Italia 2021-2022. Mereka terpaut satu angka dari Lazio, yang berada di posisi kelima. Sedangkan AS Roma terpaut delapan angka dari Juventus, yang ada di peringkat keempat. Di sisi lain, Lazio datang dengan hegemoni kemenangan. Pasukan Maurizio Sarri ingin mencuri tiga poin penuh guna mengatrol posisi mereka, mendekati Juventus.