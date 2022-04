JAKARTA – International Youth Championship (IYC) 2021 akhirnya akan segera dimulai dan jadwal untuk turnamen tersebut pun sudah diumumkan. Nantinya seluruh laga yang dimainkan tim-tim yang berisikan pemain muda itu akan digelar di Jakarta International Stadium (JIS) sebagai bentuk perayaan pembukaan resmi stadion baru tersebut.

Sebagai informasi, ajang IYC 2021 sempat tertunda beberapa bulan karena pandemi Covid-19. Sejatinya, ajang tersebut akan dilangsungkan pada akhir tahun 2021 silam, tepatnya pada Desember lalu.

Meski begitu, format turnamen tetap tidak berubah. Nantinya, ada empat tim yang akan bertanding di kompetisi ini. Selain Barcelona U-18, adapula Atletico Madrid U-18, Bali United U-18 dan Indonesia All Star U-18.

Awalnya, ada skuad Real Madrid U-18 yang turut serta dalam ajang tersebut. Namun demikian, Real Madrid U-18 telah dikonfirmasi akan digantikan dengan Bali United U-18. Dengan begitu, slot empat tim sudah terisi penuh.

Empat tim itu akan bertanding dengan format turnamen fase grup, yang mana dua tim dengan poin teratas berhak masuk ke final. Sementara, dua tim sisa akan bertanding di pertandingan perebutan juara ketiga.

Sementara itu, turnamen tersebut sudah dikonfirmasi akan digelar pada 13, 15, 17, dan 19 April 2022. Semua pertandingan akan dilangsungkan di Jakarta International Stadium (JIS), Indonesia.

Pertandingan fase grup akan berlangsung pada 13, 15, dan 17 April 2022. Pertandingan pembuka fase grup mempertemukan Bali United U-18 vs Atletico Madrid U-18 pada Rabu 13 April 2022 pukul 15.00 WIB. Kemudian, disusul pertandingan antara Indonesia All Star U-18 vs Barcelona U-18 pada pukul 21.30 WIB.

Pada pertandingan fase grup di hari kedua, Jumat 15 April 2022, ada laga antara Indonesia All Star U-18 vs Bali United pada pukul 15.00 WIB. Lalu disusul pertandingan menarik yang mempertemukan Barcelona U-18 vs Atletico Madrid U-18 pada pukul 21.30 WIB. Pada pertandingan penutup fase grup, Minggu 17 April 2022, Bali United U-18 akan berhadapan dengan Barcelona U-18 pada pukul 15.00 WIB. Selanjutnya, ada Indonesia All Star U-18 vs Atletico Madrid U-18 pada pukul 21.30 WIB sebagai pertandingan penutup fase grup. Dua hari setelahnya, tepatnya pada Selasa 19 April 2022, ada laga perebutan juara ketiga serta final IYC 2021. Perebutan juara ketiga akan terlebih dahulu digelar pada pukul 15.00 WIB, kemudian dilanjut dengan partai puncak pada pukul 20.45 WIB. Namun, sebelum partai pamungkas berlangsung, ada soft launching Jakarta Internasional Stadium (JIS) yang dilangsungkan pada pukul 20.15 WIB. Tentu saja, menarik menanti ajang IYC 2021 di stadion bertaraf Internasional ini. Berikut Jadwal Terbaru IYC 2021: Rabu, 13 April 2022 Pukul 15.00 WIB: Bali United U-18 vs Atletico Madrid U-18 Pukul 21.30 WIB: Indonesia All Star U-18 vs Barcelona U-18 Jumat, 15 April 2022 Pukul 15.00 WIB: Indonesia All Star U-18 vs Bali United U-18 Pukul 21.30 WIB: Barcelona U-18 vs Atletico Madrid U-18 Minggu, 17 April 2022 Pukul 15.00 WIB: Bali United U-18 vs Barcelona U-18 Pukul 21.30 WIB: Indonesia All Star U-18 vs Atletico Madrid U-18 Selasa, 19 April 2022 Pukul 15.00 WIB: Perebutan Juara Ketiga IYC 2021 Pukul 20.15 WIB: Soft Launching JIS Pukul 20.45 WIB: Final IYC 2021