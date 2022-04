HASIL Bodo/Glimt vs AS Roma di leg I perempatfinall Liga Konferensi Eropa 2021-2022 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan, AS Roma kalah 1-2!

Padahal, skuad asuhan Jose Mourinho sempat unggul lebih dulu via aksi Lorenzo Pellegrini pada menit 43. Selanjutnya, AS Roma yang gantian menjamu Bodo/Glimt di leg II perempatfinal Liga Konferensi Eropa 2021-2022 pada Jumat, 15 April 2022 dini hari WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

AS Roma yang bertindak sebagai tim tamu tampil mendominasi. Namun, mereka sedikit kesulitan memegang penguasaan bola dengan nyaman karena mendapat high pressing dari skuad tuan rumah.

Namun, serangan yang dibangun terlihat cukup meyakinkan. Meski berjalan efektif, barisan depan I Giallorossi masih kesulitan memecah kebuntuan dengan cepat.

Jelang 10 menit babak pertama bubaran, intensitas serangan anak asuh Jose Mourinho kian meningkat. Alhasil, kebuntuan baru terpecahkan pada menit ke-43.

Aksi Henrikh Mkhitaryan mampu menciptakan peluang matang. Umpannya disambar dengan baik oleh Lorenzo Pellegrini lewat tendangan keras.

Hingga peluit jeda turun minum, tidak ada gol lagi yang tercipta. Skor 1-0 milik AS Roma menjadi penghias berakhirnya babak pertama.

Babak Kedua Usai jeda turun minum, Tim Serigala memulai babak kedua dengan baik. Namun, sama seperti babak pertama, mereka sulit untuk menguasai bola dengan tenang karena mendapat high pressing. Tempo yang dimainkan pun cukup melambat. AS Roma malah mendapat ancaman secara masif oleh tim tuan rumah yang berburu gol penyeimbang. Sedikit lengah, I Giallorossi malah kecolongan pada menit ke-55. Rui Patricio mati langkah dan gagal menepis tendangan keras Brice Wembangomo dengan baik. Duel pun kembali memanas jelang 10 menit laga berakhir. Kedua kubu melakukan segala upaya untuk menceploskan sebiji gol demi memenangkan pertandingan. Pada menit ke-89, Bodo/Glimt mampu memastikan kemenangannya dengan skor 2-1. Peluang yang diuat Amahl Pellegrino mampu disambar dengan baik oleh Hugo Vetlesen. Alhasil, klub asal Norwegia itu menang 2-1 atas AS Roma. Susunan Pemain Bodo/Glimt vs AS Roma: FK Bodo/Glimt (4-3-3): Khaikin; Sampsted, Moe (Kvile 90+1'), Hoibraten, Wembangomo; Vetlesen, Hagen, Saltnes; Koomson (Mvuka 82'), Espejord (Boniface 77'), Pellegrino Pelatih: Kjetil Knutsen AS Roma (3-4-2-1): Patricio; Ibanez, Kumbulla, Mancini (Smalling 69'); Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski (Vina 65'); Mkhitaryan (Shomurodov 65'), Pellegrini; Abraham Pelatih: Jose Mourinho