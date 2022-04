SEMIFINAL Piala AFF Futsal 2022 akan segera digelar. Empat tim sudah dipastikan lolos ke babak semifinal, termasuk Timnas Futsal Indonesia. Di semifinal, Indonesia menghadapi Myanmar, sementara Thailand melawan Vietnam.

Soal lawan di semifinal, Timnas Futsal Indonesia dipastikan menghadapi Myanmar usai Thailand tampil sebagai juara Grup A. Dalam pertandingan terakhir menghadapi Malaysia, Rabu (6/4/2022) sore, Thailand menang 4-2. Hasil itu mengantarkan Negeri Gajah Putih ke puncak klasemen Grup A.

Poin Thailand sama dengan Indonesia. Head-to-head juga berimbang, namun Thailand punya keunggulan dalam selisih gol. Alhasil, Indonesia duduk sebagai runner-up Grup A.

Semifinal Piala AFF Futsal 2022 dijadwalkan berlangsung di Huamark, Bangkok. Laga akan digelar Jumat 8 April 2022 pukul 14.30 WIB dan 17.00 WIB.

Partai Indonesia vs Myanmar akan menjadi laga semifinal pertama yang mulai digelar pada pukul 14.30 WIB. Laga ini akan tayang langsung via streaming di RCTI+. Kemudian, laga semifinal kedua menghadirkan Thailand vs Vietnam yang digelar mulai pukul 17.00 WIB.

Tim yang menang di semifinal otomatis lolos ke putaran final Piala Asia Futsal 2022. Sedangkan yang kalah, mereka berebut satu tiket terakhir ke Kuwait 2022, sebagai peringkat ketiga. Kini, menarik menantikan perjalanan Timnas Futsal Indonesia di Piala AFF FutsaL 2022. Akankah target merebut gelar juara bisa diraih Timnas Futsal Indonesia? Berikut Jadwal Semifial Piala AFF Futsal 2022: Jumat 8 April 2022 14.30 WIB - Indonesia vs Myanmar 17.00 WIB - Thailand vs Vietnam