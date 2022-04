JAKARTA – Gelandang andalan Persija Jakarta, Makan Konate, menyambut bulan suci Ramadan dengan sukacita. Dia pun tidak lupa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa kepada pengikutnya di instagram (@makankonate10).

Namun, banyak komentar menarik ditemukan di kolom unggahannya. Netizen menyambut ucapan selamat berpuasa dari Konate dengan berbagai respons kocak.

Konate mengunggah foto dengan busana muslim yang lengkap. Tak lupa, ia menyandang sajadah di tangan kirinya. Kemungkinan besark, foto itu diunggah tepat sebelum pergi ke masjid untuk salat.

"Thanks to Allah. Alhamdulillah, Happy mubarak for all musulman. Gue Persija Gue Champions," tulis Konate.

Tentu saja, para pengikut muslimnya senang dengan unggahan Konate. Seluruh balasannya di kolom komentar unggahan itu bernada positif!

Ada yang memuji ketampanan pemain asal Mali itu. Katanya, Konate sangat terlihat cerah layaknya seorang ustaz yang ingin memimpin salat.

Lalu, ada pula komentar yang mengocok perut. Bagaimana tidak, netizen Indonesia sempat saja menanyakan masjid yang melaksanakan salat tarawih kepada Konate. "Info taraweh yang cepet dimana Kon?" balas @dwiyanr_s. Ada juga yang mengingatkan Konate jangan sampai ikut perang sarung setelah salat tarawih. Ada-ada saja memang perilaku pengikut instagram bintang Persija itu.