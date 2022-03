JADWAL drawing Piala Dunia 2022 sudah diketahui. Rencananya drawing bakal dilakukan pada Jumat, 1 April 2022 pukul 23.00 WIB.

Nantinya, FIFA membagi 32 negara ke dalam empat pot, yang mana masing-masing potnya berisikan delapan tim. Pot 1 berisikan tuan rumah Qatar dan tujuh negara dengan ranking FIFA tertinggi edisi Maret 2022.

(Timnas Portugal berada di pot 1 drawing Piala Dunia 2022)

Portugal yang saat ini menempati peringkat delapan dunia tetap masuk pot 1. Mereka bakal menggantikan posisi Italia (enam) yang gagal lolos ke Piala Dunia 2022.

Lantas, siapa saja penghuni pot 1? Mereka ialah Belgia, Brasil, Prancis, Argentina, Inggris, dan Spanyol. Kemudian, menyusul Qatar yang menjadi tuan rumah, dan Portugal yang menjadi pengganti Italia.

Selain itu, tim dari konfederasi yang sama tidak diizinkan berada dalam satu grup, kecuali UEFA (Eropa). Pasalnya, Eropa memiliki 13 perwakilan dan itu merupakan yang terbanyak. Artinya, lima dari delapan grup bakal memiliki dua tim dari Eropa dalam satu grup.

Meski peserta negara belum lengkap 32 tim, tetapi pada 1 April 2022 setidaknya 29 negara telah dipastikan tampil dalam ajang empat tahunan tersebut. Tiga slot tersisa baru diketahui pada 14 Juni 2022.

Sebanyak tiga slot itu bakal diisi pemenang playoff zona Eropa (Wales vs Ukraina/Skotlandia), playoff antarakonfederasi peringkat lima zona Conmebol (Peru) vs juara tiga Asia (Australia/UEA) dan playoff antarkonfederasi peringkat empat zona Concacaf (Meksiko/Amerika Serikat/Kosta Rika) vs juara Oseania (Selandia Baru/Kepulauan Solomon).

Â

(Timnas Australia akan tampil di babak playoff)

Putaran final Piala Dunia 2022 akan dimulai pada 21 November sampai dengan 18 Desember 2022. Di tanggal tersebut, seluruh kompetisi top Eropa bakal berhenti.

Berikut jadwal drawing Piala Dunia 2022:

Jumat, 1 April 2022 pukul 23.00 WIB

Berikut daftar 27 negara yang Lolos ke Piala Dunia 2022:

1. Qatar (tuan rumah)

2. Belgia

3. Kroasia

4.Denmark

5. Inggris

6. Prancis

7. Jerman

8. Belanda

9. Serbia

10. Spanyol

11. Swiss

12. Brasil

13. Argentina

14. Iran

15. Korea Selatan

16. Jepang

17. Arab Saudi

18. Ekuador

19. Uruguay

20. Kanada

21. Portugal

22. Polandia

23. Senegal

24. Ghana

25. Tunisia

26. Maroko

27. Kamerun