JAKARTA – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Futsal Indonesia, Mohammad Hashemzadeh siap memberikan yang terbaik untuk Garuda yang akan tampil di Piala AFF Futsal 2022. Ia pun menargetkan tiga besar karena ingin mengantarkan Timnas Futsal Indonesia lolos ke Piala Asia Futsal 2022.

Sebagai informasi, Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi melepas Timnas Futsal Indonesia ke Thailand untuk mengikuti Piala AFF Futsal 2022. Pelepasan itu dilakukan di iNews Tower, Jakarta pada hari ini, Selasa (29/3/2022).

Acara pelepasan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua FFI, Hary Tanoesoedibjo dan Exco FFI, Atta Halilintar. Tak hanya itu, ada juga pelatih Timnas Futsal Indonesia, Mohammad Hashemzadeh dan 14 penggawa Timnas Futsal Indonesia.

Sekadar informasi, Skuad Garuda akan kembali bertarung di Piala AFF Futsal pada 2-10 April 2022 mendatang. Skuad asuhan Mohammad Hashemzadeh tergabung di Grup A bersama Thailand, Kamboja, Brunei Darussalam dan Malaysia.

Hashemzadeh menargetkan hasil terbaik di Piala AFF Futsal 2022. Tiga besar akan menjadi target utamanya. Sebab, pelatih asal Iran itu ingin membawa Timnas Futsal Indonesia mewakili Asia Tenggara di Piala Asia Futsal 2022 Kuwait.

β€œSaya berharap kami bisa pergi dan lolos ke Kuwait (Piala Asia Futsal 2022). Saya pikir kami harus bekerja keras dengan staf dan pemain,” kata Hashemzadeh dalam acara pelepasan Timnas Futsal Indonesia di iNews Tower, Jakarta pada Selasa (29/3/2022).

β€œIni adalah kerja keras, para pemain bekerja keras sebelumnya. Sekarang kami harus melakukan dan mengkonsentrasikan permainan dan do hard do hard do hard,” tegasnya.

Hashemzadeh sendiri merupakan pelatih baru Timnas Futsal Indonesia yang menggantikan Kensuke Takahashi. Tentu saja , diharapkan Timnas Futsal Indonesia bisa cemerlang di tangan Hashemzadeh.

Sementara itu, Timnas Futsal Indonesia merupakan salah satu unggulan selain Malaysia dan Thailand. Pasalnya, Skuad Garuda pernah sekali merasakan manisnya trofi Piala AFF Futsal pada tahun 2010, dan menjadi runner up sebanyak tiga kali (2006, 2009, dan 2019).

Tentunya dengan pelatih baru, yakni Hashemzadeh, Timnas Futsal Indonesia bisa berbicara banyak di kompetisi Piala AFF Futsal 2022.