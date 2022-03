DAFTAR 20 negara yang lolos ke Piala Dunia 2022 sudah diketahui. Negara terbaru yang memastikan lolos ke Piala Dunia 2022 adalah Kanada.

Kanada memastikan lolos setelah menang 4-0 atas Jamaika pada Senin, (28/3/2022). Setelah melalui 13 pertandingan di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona CONCACAF, Kanada duduk di puncak klasemen dengan 28 angka.

(Timnas Kanada lolos ke Piala Dunia 2022)

Kanada unggul tiga angka dari Amerika Serikat dan Meksiko di posisi dua serta tiga. Selain itu, Kanada unggul enam angka dari Kosta Rika di posisi empat.

Nantinya, tim yang finis di posisi empat bakal tampil menghadapi juara Oseania untuk tampil di babak playoff antarkonfederasi. Tim yang memenangkan babak playoff tersebut bakal lolos ke Piala Dunia 2022.

Sekadar diketahui, di zona CONCACAF hanya peringkat 1, 2 dan 3 yang otomatis lolos ke Piala Dunia 2022. Sementara itu, peringkat empat harus menjalani playoff seperti yang sudah disebut di atas. Berhubung kualifikasi tinggal menyisakan satu pertandingan lagi, Kanada sudah tak mungkin tergeser dari posisi tiga besar.

Berhubung sudah ada 20 negara yang lolos, tinggal dicari 12 tim tersisa. Pada Rabu 30 Maret 2022 dini hari WIB, bakal diketahui tujuh negara tambahan yang lolos.

Sebanyak lima negara dari Afrika, sedangkan dua di antaranya dari Eropa. Untuk tim Eropa, Portugal bakal bertemu Makedonia Utara dan Polandia kontra Swedia di final playoff. Tim yang memenangkan pertandingan bakal lolos ke Piala Dunia 2022.

(Timnas Portugal selangkah lagi lolos ke Piala Dunia 2022)

Rencananya baru pada 14 Juni 2022, seluruh 32 tim kontestan Piala Dunia 2022 bakal diketahui. Di tanggal tersebut bakal digelar tiga playoff.

Sebut saja antara peringkat lima zona CONMEBOL vs peringkat tiga terbaik zona AFC, peringkat empat zona CONCACAF vs juara Oseania, serta final playoff path A zona Eropa yang mempertemukan Wales vs Skotlandia/Ukraina.

Berikut daftar 20 negara yang Sudah Lolos ke Piala Dunia 2022:

1. Qatar (tuan rumah)

2. Belgia

3. Kroasia

4.Denmark

5. Inggris

6. Prancis

7. Jerman

8. Belanda

9. Serbia

10. Spanyol

11. Swiss

12. Brasil

13. Argentina

14. Iran

15. Korea Selatan

16. Jepang

17. Arab Saudi

18. Ekuador

19. Uruguay

20. Kanada