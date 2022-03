ADA 5 pesepakbola top dunia yang justru jadi aktor setelah melewati masa keemasannya. Ya, badan atletis serta paras tampan, tentu jadi modal utama para eks pesepakbola terjun di dunia entertain.

Di sisi lain, keberhasilan para eks pesepakbola profesional ini masuk ke dunia entertain, menunjukkan kemampuan lain pesepakbola ketika sudah masuk usia pensiun. Meski begitu, bukan hal mudah jika ingin masuk dalam jajaran box office.

Apalagi, bermimpi dapat piala Oscar di industri perfilman. Akan tetapi itu bukan hal yang mustahil. Sebab, ada sejumlah pesepakbola yang telah pensiun bisa membuktikan kualitas mereka menjadi aktor.

Lantas, siapa pesepakbola itu? Berikut ini 5 pesepakbola yang jadi aktor film setelah pensiun!

5. Frank Leboeuf

Di urutan kelima, ada Frank Leboeuf, pria asal Prancis, yang kini malang melintang di dunia layar lebar. Sekadar informasi, Leboeuf merupakan eksp pesepakbola yag sukses meraih gelar Piala Dunia 1998 dan Piala Eropa 2000 bersama Timnas Prancis.

Pria 54 tahun ini juga telah berkarier di sejumlah klub ternama. Di antaranya RC Strasboourg, Chelsea, Olympique Marseille, dan Al Sadd.

Sementara, di industri layar lebar, namanya juga pernah menghiasi sejumlah film dunia. Salah satunya film karya anak bangsa, berjudul Golden Goal yang tayang pada 2012.

4. Ian Wright

Kemudian ada Ian Wright. Ya, salah satu legenda Arsenal ini memang tengah disibukkan dengan dunia entertain sejak lepas dari sepakbola.

Untuk diketahui, Ian Wright telah pensiun sejak tahun 2000. Dari situ ia mulai aktif mengisi acara TV. Salah satu yang terkenal adalah acara Jumat malamnya yaitu Friday Night’s All Wright. Selain itu, ia juga pernah bermain film berjudul Gun of the Black Sun.

3. Vinnie Jones Selanjutnya, ada pesepakbola bernama Vinnie Jones. Pria berdarah Wales ini juga banyak menghabiskan kariernya di Negeri Ratu Elizabeth. Vinnie Jones sudah pernah mencicipi bermain di Leeds United, Wimbledon FC, hingga Chelsea. Namun, meski tidak begitu dikenal di dunia sepakbola, wajah Vinnie Jones justru banyak menghiasi film layar lebar setelah pensiun dari dunia sepakbola. Salah satu film yang paling dikenal adalah Swordfish. Selain itu, ia juga pernah bermain di film X-Men: The Last Stand, berperan sebagai Jugernaut. 2. Eric Cantona Meski lahir di Prancis, nama Eric Cantona lebih cemerlang di tanah perantauan. Ya, selama berkarier di Inggris, sejumlah trofi sudah ia rasakan. Di antaranya trofi dari Liga Inggris maupun FA Cup. Ia meraih trofi itu ketika bermain bersama Leeds United dan juga Manchester United. Kariernya yang moncer di dunia sepakbola, ternyata berbuntut ke industri film. Ya, Eric Cantona sendiri dipercaya sebagai pemeran utama, dari film yang berjudul Looking for Eric. 1. David Beckham Di urutan pertama, ada David Beckham. Tentunya tidak heran jika suami Victoria Beckham ini masuk urutan pertama. Sebab, paras maupun bentuk tubuhnya yang atletis, membuat pesona dirinya tidak luntur, meski sudah menginjak usia 46 tahun. Tak heran jika ia masih digandrungi banyak wanita sampai sekarang. Selain masih aktif di lapangan hijau, sebagai Presiden klub Amerika Serikat, Inter Miami, pria darah Inggris juga punya kemampuan beradu akting. Ya, seperti diketahui, Beckham bermain film terkenal yaitu Goal.