HASIL AS Roma vs Vitesse di Liga Konferensi Eropa 2021-2022 pada Jumat 18 Maret 2022 telah diketahui. Secara dramatis, Giallorossi (julukan AS Roma) berhasil loloe ke fase selanjutnya, lewat gol telat Tammy Abraham pada menit ke-90.

AS Roma sempat tertinggal satu gol lebih dulu dari Vitesse via gol Maximilian Wittek di menit ke-62. Beruntung Tammy Abraham berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1, setelah menerima umpan dari Rick Karsdorp.

Hasil imbang itu AS Roma berhasil melangkah ke perempatfinal Liga Konferensi Eropa 2021-2022. Tim besutan Jose Mourinho itu unggul agregat 2-1 atas Vitesse.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada awal babak pertama, secara mengejutkan Vitesse yang bertindak sebagai tim tamu berhasil mendominasi jalannya pertandingan. Mereka berhasil meredam AS Roma, dan bermain ofensif pada 10 menit awal.

Terpantau, Vitesse berhasil mendapatkan beberapa kesempatan tendangan bebas dan sudut yang mengancam gawang I Giallorossi -julukan AS Roma. Akan tetapi, beberapa peluang itu tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.

Di sisi lain, AS Roma bukan tanpa perlawanan. Tim asuhan Jose Mourinho tersebut beberapa kali mencoba skema serangan balik. Sayangnya, serangan mereka selalu tertebak oleh lini pertahanan Vitesse.

Memasuki menit ke-30, AS Roma baru berani keluar dari sarangnya untuk menekan balik Vitesse. Akan tetapi, upaya tersebut tidak berhasil membuahkan gol bagi I Giallorossi. Hasilnya, babak pertama selesai dengan skor 0-0.

Babak Kedua Pada babak kedua, Vitesse langsung tampil menjanjikan sejak awal pertandingan. Tim asuhan Thomas Letsch bermain lebih berani dan terbuka untuk menggedor pertahanan I Giallorossi. Terpantau, mereka memanfaatkan semua sisi untuk melakukan variasi serangan dan mencuri keunggulan. Pasalnya, saat ini mereka tengah dalam keadaan tertinggal secara aregat setelah kalah tipis 0-1 di leg pertama. Serangan demi serangan yang dibangun oleh Vitesse akhirnya membuahkan hasil. Mereka akhirnya berhasil mencetak gol ke gawang Rui Patricio. Adalah Maximilian Wittek (62’) yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Pemain asal Jerman tersebut berhasil melesatkan tembakan keras dari luar kotak penalti setelah menerima umpan Eli Dasa, Vitesse unggul 1-0. Selepas gol tersebut, AS Roma bereaksi dengan merombak skema permainan. Mourinho pun memasukkan tiga pemain untuk menjadi pelapis dan penambah daya gedor AS Roma. Hal tersebut terbukti efektif untuk membongkar pertahanan Vitesse. Momentum itu pun dimanfaatkan dengan baik oleh I Giallorossi. Memasuki menit akhir, upaya mereka akhirnya membuahkan hasil. Adalah Tammy Abraham (90’) yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor sekaligus menghancurkan harapan Vitesse. Skor 1-1 pun mengakhiri pertandingan di babak kedua. Susunan Pemain AS Roma vs Vitesse: AS Roma (3-4-3): Rui Patricio, Roger Ibanez, Chris Smalling, Marash Kumbulla, Maitland-Niles (El Shaarawy 66’), Lorenzo Pellegrini, Jordan Veretout (Cristante 66’), Matias Vina (Karsdrop 66’), Nicolo Zaniolo (Afena-Gyan 79’), Tammy Abraham, Henrikh Mkhitaryan. Pelatih: Jose Mourinho Vitesse (4-3-1-2): Jeroen Houen, Eli Dasa, Danilo Doekhi, Jacob Rasmussen, Maximilian Wittek, Sondre Tronstad, Riechedly Bazoer, Tomy Domgjoni, Daan Huisman (Gboho 60’), Adrian Grbic, Lois Openda. Pelatih: Thomas Letsch