MENANTI hasil drawing perempatfinal Liga Champions 2021-2022 yang dilakukan pada Jumat, (18/3/2022) pukul 18.00 WIB. Sebanyak delapan klub sudah memastikan tempat di perempatfinal Liga Champions 2021-2022.

Mereka ialah Chelsea, Manchester City, Liverpool, Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, Benfica dan Bayern Munich. Di drawing perempatfinal Liga Champions 2021-2022 ini tak ada aturan yang mengikat.

(Real Madrid lolos ke perempatfinal Liga Champions usai singkirkan PSG)

Hal itu berarti, seluruh tim memiliki kesempatan yang sama untuk saling bertemu, termasuk tim yang berasal dari negara yang sama saling bentrok. Sekarang yang jadi pertanyaan, mungkinkah terjadi ulangan perempatfinal Liga Champions 2020-2021?

Peluang itu sangat kecil. Sebab, dari perempatfinalis musim lalu, hanya Real Madrid dan Liverpool, dua tim yang musim lalu bertemu dan musim ini kembali lolos ke perempatfinal.

Sekadar diketahui, musim lalu laga-laga di perempatfinal Liga Champions mempertemukan Real Madrid vs Liverpool, Bayern Munich vs PSG, Manchester City vs Borussia Dortmund dan FC Porto vs Chelsea.

Dari tim-tim di atas, ada tiga tim yang gagal lolos ke perempatfinal Liga Champions musim ini. Mereka ialah Borussia Dortmund, FC Porto dan PSG. Posisi mereka digantikan Atletico Madrid, Villarreal dan Benfica.

Melihat tim-tim yang lolos di atas, potensi terciptanya big match sangat besar. Duel Liverpool vs Manchester City sangat dinanti. (Liverpool dan Manchester City bisa saling bentrok) Sebab, kedua klub ini menampilkan performa brilian tak hanya di kompetisi antarklub Eropa, tapi juga domestik. Saat ini hingga pekan ke-29 Liga Inggris 2021-2022, Manchester City dan Liverpool duduk di posisi satu dan dua. Manchester City duduk di puncak dengan 70 angka, hanya unggul satu poin dari Liverpool. Karena itu, menarik menanti hasil drawing perempatfinal Liga Champions 2021-2022. Berikut jadwal drawing perempatfinal Liga Champions 2021-2022: Jumat, 18 Maret 2022 pukul 18.00 WIB