PENYEBAB Emil Audero berpotensi siap bela Timnas Indonesia racikan Shin Tae-yong akan dibahas dalam artikel ini. Menurut anggota Exco PSSI yang dipercaya mengurusi proses naturalisasi pemain keturunan, Hasani Abdulgani, pelatih Timnas Italia, Roberto Mancini, tak tertarik menggunakan jasa Emil Audero.

Agen yang dipercaya PSSI untuk mendekati Eml Audero melempar pertanyaan kepada Mancio –sapaan akrab Mancini. Apakah Mancini tertarik meggunakan jasa Emil Audero?

(Emil Audero berpotensi bela Timnas Indonesia)

Berhubung banyak penjaga gawang top di Italia saat ini, Emil Audero belum masuk radar Roberto Mancini. Bisa dibilang selama Roberto Mancini duduk di kursi pelatih Gli Azzurri –julukan Italia, Emil Audero takkan masuk Timnas Italia.

Kontrak Roberto Mancini bersama Timnas Italia berakhir pada 31 Desember 2026. Bukan tak mungkin kontrak Mancio diperpanjang jika rentetan gelar atau hasil positif ia persembahkan untuk Gli Azzurri.

"Tahu enggak kenapa agen saya godain Emil Audero? Karena Roberto Mancini sudah telefon dia, dia bilang 'gua gak pake si Emil’,” kata Hasani Abdulgani mengutip dari Youtube R66 Media, Rabu (2/3/2022).

Selain itu, ada satu alasan lain yang membuat Emil Audero semakin yakin membela Timnas Indonesia. Menurut laman Club Doria 46, Emil Audero berpotensi kembali gabung Juventus pada musim panas 2022.

Juventus mendapatkan keuntungan jika mengontrak Emil Audero. Kiper 25 tahun itu tercatat sebagai homegrown player, mengingat merupakan pemain jebolan akademi Juventus.

Dengan begitu, Emil Audero takkan tercatat sebagai pemain non-uni Eropa saat mentas di kompetisi top Eropa seperti Liga Champions maupun Liga Eropa. Sekarang, menarik menanti hasil pertemuan antara agen yang dipercaya PSSI dengan kubu Emil Audero malam ini.

"Ya jadi nanti 'yes or no', kalau dia bilang yes, untuk pertama kalinya ada pemain top di Liga Italia di Timnas Indonesia," tegas Hasani Abdulgani.

Tenaga Emil Audero dibutuhkan Timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023. Berhadapan kontra negara-negara top macam Yordania dan Kuwait, kualitas Emil Audero sangat dibutuhkan si Nyonya Tua.