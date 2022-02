MADRID – Manchester United gagal memetik kemenangan saat bertandang ke markas Atletico Madrid di leg pertama 16 besar Liga Champions 2021-2022. Kecewa jelas dirasakan semua pemain, termasuk Cistiano Ronaldo. Namun, CR7 tetap merasa senang karena ia akhirnya bisa kembali ke Kota Madrid, tempat di mana ia banyak meraih prestasi bersama klub lamanya, Real Madrid.

Ya, seperti yang diketahui CR7 –julukan Ronaldo- memang tinggal cukup lama di Madrid, tepatnya sekitar sembilan tahun sejak 2009 hingga 2018. Di sana dia membela klub raksasa yang menjadi tim impiannya sejak kecil, yakni Real Madrid.

Bersama Los Blancos –julukan Madrid, pemain asal Portugal itu memenangkan berbagai gelar, termasuk empat trofi Liga Champions. Dia pun dianggap sebagai salah satu legenda dari rival Barcelona tersebut.

Kamis, (24/2/2022) dini hari WIB, Ronaldo kembali ke Ibu Kota Negeri Matador itu ketika Manchester United bertandang ke markas Atletico Madrid untuk menjalani laga leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2021/2022. Dia pun merasa senang bisa kembali pulang ke salah satu ‘rumah’-nya.

“Selalu menyenangkan bisa kembali ke Madrid, salah satu dari sedikit kota di dunia yang saya sebut ‘rumah’. Perasaan hebat, pemain hebat, permainan hebat, ini Liga Champions! Ibu dari semua kompetisi klub!” kata Ronaldo dalam Instagram-nya, @cristiano, Kamis (24/2/2022).

Sayangnya, pada laga tersebut pemain berusia 37 tahun itu gagal mempersembahkan kemenangan untuk Man United setelah bermain imbang 1-1. Dia sendiri tak tampil terlalu apik dan gagal memberikan kontribusi banyak untuk timnya.

Kendati demikian, Ronaldo berambisi untuk merengkuh kemenangan pada leg kedua nanti yang akan berlansung di Old Trafford pada 16 Maret 2022 mendatang. Dia ingin membuktikan mengapa stadion kebanggaan Man United itu disebut sebagai Theatre of Dreams.

“Sekarang kami memiliki kesempatan untuk menutup ini untuk kami di stadion kami, menunjukkan kepada semua orang mengapa Old Trafford akan selalu menjadi The Theatre Of Dreams. Terakhir, terima kasih kepada pendukung kami yang luar biasa! Kehadiran Anda membuat kami lebih kuat, dan bersama-sama kami akan maju! Ayo Setan Merah!” tambah pemenang lima gelar Ballon d’Or itu.

Pada pertandingan itu, Setan Merah –julukan Man United- tertinggal terlebih dulu setelah Joao Felix membuat David De Gea tak berkutik dengan tandukannya pada menit ketujuh. Namun, tim besutan Ralf Rangnick itu mampu menyamakan kedudukan 10 menit jelang waktu normal usai lewat tendangan mendatar Anthony Elanga.

Hasil imbang 1-1 itu tentu bukanlah hasil yang baik. Untungnya Man United di leg kedua nanti, tepatnya pada 16 Maret 2022 akan bermain di Stadion Old Trafford. Pada leg kedua tersebut Man United tidak akan sendirian menghadapi Atletico