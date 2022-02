PEMAIN keturunan Indonesia, Shayne Pattynama, resmi segera bela Timnas Indonesia. Kabar itu dikonfirmasi Exco PSSI, Hasani Abdulgani, yang dipercaya mengurusi proses naturalisasi pemain keturunan.

Hasani Abdulgani mengatakan, Shayne Pattynama sudah menyatakan ketertarikan untuk membela Timnas Indonesia. Tak sampai di situ, pemain 23 tahun itu juga sudah mengirim sejumlah dokumen untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

Menurut Hasani Abdulgani, garis keturunan Shayne Pattynama berasal dari sang Ayah yang berasal dari Maluku. Kini, Shayne Pattynama tinggal menunggu proses untuk segera bergabung dengan Timnas Indonesia.

“Shayne Pattynama pemain asal Belanda, sekarang bermain di klub Viking FK (Liga 1 Norwegia). Ayahnya lahir di Semarang,” papar Hasani Abdulgani di akun Instagram pribadinya (@hasaniabdulgani), Selasa (22/2/2022).

“Pattynama sudah mengirim surat pernyataan bersedia bermain untuk Timnas serta dokumen pendukung lainnya. Welcome to the board,” tambahnya.

Shayne Pattynama merupakan pemain yang beroperasi sebagai bek sayap, tepatnya di sisi kiri pertahanan. Kini, ia berstatus sebagai pemain Viking FC, klub yang bertarung di divisi utama Liga Norwegia.

Sejauh ini, Shayne Pattynama sudah mencatatkan dua gol dan lima assist dari 26 penampilan bersama Viking FC. Shayne Pattynama Pattynama pun menambah daftar pemain keturunan yang kemungkinan akan bermain untuk Timnas Indonesia. (Shayne Pattynama (kanan) segera bela Timnas Indonesia) Sebelumnya, ada nama Sandy Walsh dan Jordi Amat yang dipastikan bergabung dengan Skuad Garuda. Namun, PSSI masih mengurus sejumlah dokumen kelengkapan sebelum keduanya resmi bergabung. Tentunya diharapkan pemain-pemain keturunan ini dapat mendongkrak prestasi Timnas Indonesia. Terlebih, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong optimistis dapat mendongkrak prestasi sepakbola Tanah Air dengan bantuan pemain-pemain keturunan.