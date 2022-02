HASIL Inter Milan vs AS Roma di perempatfinal Coppa Italia 2021-2022 sudah diketahui. Bermain di Stadion Giuseppe Meazza, Rabu (9/2/20222) dini hari WIB, Inter Milan menang 2-0 atas AS Roma.

Dalam laga ini, gol-gol Inter Milan dicetak Edin Dzeko pada menit pertama dan Alexis Sanchez (68’). Kemenangan ini pun meloloskan Inter Milan ke semifinal Coppa Italia 2021-2022.

Babak Pertama

Bermain di hadapan publiknya sendiri, Inter Milan langsung bermain menyerang. Serangan yang mereka lakukan pun langsung membuahkan hasil. Penyerang Inter Milan, Edin Dzeko, mencetak gol cepat di menit kedua setelah menyambar umpan Ivan Perisic.

Setelah itu, AS Roma berusaha tampil menyerang guna menyamakan kedudukan. Peluang mereka pun tercipta di menit ke-15. Henrkh Mkhitaryan melakukan penetrasi ke mulut gawang Inter Milan dan melepaskan umpan terobosan. Sayangnya, Tammy Abraham gagal memanfatkan peluang tersebut.

Setelah itu, AS Roma besutan Jose Mourinho terus menggempur lini pertahanan tim tuan rumah. Mereka juga mulai mendapatkan tempo permainannya. Di menit ke-18, Nicolo Zaniolo sudah berhadapan satu lawan satu dengan kiper Inter Milan, akan tetapi tendangannya masih bisa ditepis dengan sangat baik Samir Handanovic.

Pertandingan masih berjalan cukup sengit. Pasalnya, hingga laga berjalan sampai menit ke-30, belum ada gol tambahan yang tercipta. Padahal, Inter Milan dan AS Roma saling melancarkan serangan.

Memasuki 10 menit akhir babak pertama, pasukan Simone Inzaghi terus menekan jantung pertahanan AS Roma. Mereka melakukan serangan dari sisi sayap, namun umpan-umpan yang dilesatkan masih bisa diantisipasi para pemain AS Roma.

Tambahan waktu tiga menit pun diberikan. Namun, belum ada peluang emas yang tercipta bagi kedua kesebelasan. Hasilnya, Inter Milan unggul 1-0 atas AS Roma di babak pertama.

Babak Kedua Di babak kedua, AS Roma mencoba untuk terus menjebol tembok pertahanan Inter Milan. Bahkan di awal-awal, Tammy Abraham mampu melakukan penetrasi ke kotak penalti lawan dan melakukan umpan crossing yang mengarah ke Zaniolo. Namun, dengan sigap Samir Handanovic langsung memblok bola tersebut. Tim berjuluk Giallorossi itu bermain cukup baik jika dibandingkan pada babak pertama. Mereka membuat para pemain Inter Milan kerepotan karena harus menahan gempuran anak-anak AS Roma. Kendati demikian, Nicolo Barella nyaris saja menggandakan keunggulan Inter Milan di menit ke-65. Sayang tendangan jarak jauhnya ditepis dengan sangat apik oleh Rui Patricio. Setelah itu, AS Roma langsung melakukan serangan balik yang sangat cepat. Zaniolo hampir saja mencetak gol lewat sepakan dari jauh. Namun, bek Inter Milan, Milan Skriniar, melakukan blok yang sangat baik sehingga hanya menghasilkan sepak pojok saja. Tepat di menit ke-68, Alexis Sanchez mencetak gol yang sangat indah. Pemain berusia 33 tahun itu melakukan tendangan dari jarak jauh yang tidak mampu dibendung oleh Rui Patricio. Inter Milan unggul 2-0 atas AS Roma. Memasuki 10 menit akhir laga, Nerazzurri bermain sangat lepas. Beberapa kali mereka mendapatkan peluang, namun masih belum membuahkan gol. Pada akhirnya, Inter Milan mengalahkan AS Roma dengan skor 2-0 dan melaju ke semifinal Coppa Italia 2021-2022. Berikut Susunan Pemain Inter Milan vs AS Roma: Inter Milan (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Bastoni (De Vrij 44'); Darmian, Barella (Calhanoglu 85'), Brozovic, Vidal (Vecino 85'), Perisic (Dumfries 85'); Dzeko (Lautaro Martinez 76'), Alexis Sanchez. Pelatih: Simone Inzaghi. AS Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Gianluca Mancini, Smalling, Ibanez (Kumbulla 46’); Karsdorp, Oliveira (Pellegrini 70'), Veretout (Cristante 70'), Vina (El Shasrawy 76'); Mkhitaryan; Zaniolo, Tammy Abraham (Felix Afena Gyan 89'). Pelatih: Jose Mourinho.