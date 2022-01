JAWABAN tegas Shin Tae-yong saat ditanya pengisi line up Timnas Indonesia vs Timor Leste akan dibahas dalam artikel ini. Ketika hadir di sesi konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia vs Timor Leste, Shin Tae-yong ditanya jurnalis siapa saja pemain skuad Garuda yang turun sebagai starter di laga tersebut.

Namun, Shin Tae-yong tak mau berkomentar banyak. Ia hanya menegaskan tak mau membeberkan siapa-siapa saja pemain yang turun, karena sama saja membocorkan strategi kepada lawan.

Shin Tae-yong memanggil 8 pemain baru untuk laga Timnas Indonesia vs Timor Leste. Mereka ialah Muhammad Adi Satryo (kiper, Persik Kediri), Achmad Figo (fullback kanan, Arema FC), Bayu Fiqri (fullback kanan, Persib Bandung) dan Terens Puhiri (winger, Borneo FC).

Lanjut ada Sani Rizki (gelandang, Bhayangkara FC), Marselino Ferdinan (gelandang, Persebaya Surabaya), Ronaldo Kwateh (penyerang, Madura United) dan Muhammad Rafli (penyerang, Arema FC). Dari delapan nama di atas, lima di antaranya secara usia dapat diandalkan di Piala AFF U-23 2022.

Tentu banyak yang penasaran bagaimana peran mereka dalam racikan Shin Tae-yong. Namun, ia enggan jika harus mengungkap siapa pemain yang bakal diturunkan di laga kontra Timor Leste.

BACA JUGA: Dokumen Naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh Resmi Diajukan ke Kemenpora, Bela Timnas Indonesia Bulan Maret?

“Memang dari wartawan, jika pelatih kepala memberi tahu siapa yang diturunkan dan dimainkan bakal dijadikan bahan untuk membuat berita. Tetapi, dari pihak pelatih kepala itu sangat hati-hati karena sama saja itu memberi tahu taktik kami kepada lawan,” kata Shin Tae-yong saat konferensi pers jelang laga, Rabu (26/1/2022).

Karena itu, juru taktik asal Korea Selatan menyarankan jurnalis untuk melihat bagaimana pertandingan secara langsung. Dengan begitu, bisa dilihat siapa pemain yang mendapat kepercayaan tampil. “Saya minta maaf tidak bisa kasih tahu ke wartawan. Tetapi, bisa lihat langsung ke stadion siapa yang main pertama. Saya selama ini tak pernah melihat pelatih memberi tahu duluan siapa yang dimainkan, jadi saya begitu juga,” lanjut Shin Tae-yong. Laga Timnas Indonesia vs Timor Leste bakal digelar dua kali. Rencananya, laga dilangsungkan di Stadion I Wayan Dipta Gianyar pada 27 dan 30 Januari 2022. Kedua laga tersebut dilangsungkan di jam yang sama pada pukul 19.00 WIB. Kemenangan dibidik Timnas Indonesia demi memperbaiki posisi di ranking FIFA.