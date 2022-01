HASIL Brighton & Hove Albion vs Chelsea di Liga Inggris 2021-2022 sudah diketahui. Bermain di American Express Stadium, Rabu (19/1/2022) dini hari WIB, skor sama kuat 1-1.

Chelsea sebenarnya unggul lebih dulu via aksi Hakim Ziyech pada menit 28. Namun, The Seagulls –julukan Brighton– menyamakan kedudukan via Adam Webster pada menit 60. Hasil ini membuat Chelsea makin tertahan di posisi tiga klasemen Liga Inggris 2021-2022 dengan 44 angka, tertinggal 12 poin dari Manchester City di puncak.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama





Brighton berusaha bermain agresif pada awal laga. Mereka nyaris membuat gol cepat saat laga baru berjalan tiga menit. Tetapi, sepakan Jakub Moder masih melebar.

Para pemain Brighton tampak berusaha menjaga momentum dan menyerang. Hanya saja, mereka mengalami kesulitan dalam menembus pertahanan Chelsea yang sangat rapat.

Sebaliknya, justru Chelsea yang berhasil memimpin terlebih dahulu. Tepatnya pada menit ke-28, Hakim Ziyech mencetak gol melalui sepakannya, memaksimalkan umpan kiriman N’Golo Kante.

Unggul 1-0 Chelsea semakin bebas untuk menyerang. Mereka nyaris menggandakan keunggulannya pada menit ke-37. Tetapi, sepakan Mason Mount belum menemui sasaran.

Tim tamu terus memberikan tekanan yang besar. Memasuki menit ke-45. Romelu Lukaku melepaskan tendangannya. Tetapi, upayanya masih belum menemui sasaran, dan keunggulan Chelsea di babak pertama bertahan di angka 1-0.

Babak Kedua Mencoba untuk memanfaatkan momentum, Chelsea kembali menyerang di babak kedua. Ziyech kemudian melepaskan tendangan voli pada menit ke-48. Tetapi, bola masih bisa dihalau bek lawan. Brighton kemudian mulai melancarkan serangan balik. Pada menit ke-59, mereka hampir menyamakan kedudukan. Sayang, serangan Alexis Mac Allister dapat dihalau kiper Chelsea, Kepa Arrizabalaga. Tak butuh waktu lama bagi Brighton untuk berhasil melakukannya. Pada menit ke-60, Adam Webster berhasil mencetak gol dengan tandukannya, meneruskan umpan Mac Allister. Menanggapi hal tersebut, Chelsea berusaha segera bangkit. Romelu Lukaku nyaris membawa timnya kembali memimpin pada menit ke-73. Tetapi, serangannya tersebut masih melebar. Memasuki 10 menit terakhir, Chelsea terus berusaha untuk kembali menyerang. Hanya saja,mereka gagal memperoleh gol dan harus mengakhiri pertandingan dengan skor 1-1. SUSUNAN PEMAIN BRIGHTON VS CHELSEA: BRIGHTON Sanchez, Veltman, Webster, Burn, Lamptey (March 76), Gross (Maupay 62), Alzate, Cucurella, Moder, Mac Allister, Welbeck (Trossard 62) Pelatih: Graham Potter CHELSEA Arrizabalaga, Azpilicueta, Thiago Silva, Rudiger, Hudson-Odoi, Kante, Jorginho (Kovacic 80), Alonso, Ziyech (Werner 81), Mount, Lukaku (Havertz 80) Pelatih: Thomas Tuchel