CRISTIANO Ronaldo mendapatkan penghargaan The Best FIFA Special Award 2021. Penghargaan ini praktis membuat Lionel Messi merana, mengingat La Pulga sama sekali gagal memenangkan trofi individu di The Best FIFA Footbal Awards 2021 yang diselenggarakan di Zurich, Swiss, pada Selasa (18/1/2022) dini hari WIB.

Lantas, apa penyebab Cristiano Ronaldo mendapatkan gelar ini? Trofi ini didapat Cristiano Ronaldo karena telah memecahkan rekor gol di level internasional pada 2021.

Sekadar informasi, Cristiano Ronaldo memecahkan rekor gol di level internasional atau negara yang sebelumnya dipegang Ali Daei (Iran) dengan 109 gol. Saat ini, Cristiano Ronaldo pun sudah menjauh dari sang rival, mengingat Ali Daei sudah pensiun pada 2006.

Bersama Timnas Portugal, Cristiano Ronaldo telah mengemas 115 gol dari 184 pertandingan. Jumlah gol itu diprediksi terus bertambah, mengingat tak ada tanda-tanda Cristiano Ronaldo bakal pensiun dalam waktu dekat.

Bahkan dalam sebuah wawancara, Cristiano Ronaldo bertekad terus merumput hingga usia 42 tahun. Alasannya karena secara fisik, Cristiano Ronaldo masih cukup kompetitif.

“Saya merasa seperti berusia 30 tahun. Saya sangat menjaga tubuh dan pikiran saya. Sesuatu yang saya pelajari baru-baru ini, setelah usia 33 tahun mental jadi yang paling krusial,” kata Cristiano Ronaldo mengutip dari ESPN.

“Saya ingin mencari tahu apakah saya akan bermain sampai saya berusia 40, 41 atau 42 tahun. Namun, yang terpenting adalah menikmati momen ini,” lanjut Cristiano Ronaldo. Balik ke penganugerahan FIFA. Cristiano Ronaldo sendiri yang menerima langsung penghargaan spesial tersebut. Cristiano Ronaldo terlihat tersenyum lepas saat foto bareng Presiden FIFA, Gianni Infantino. Dipercaya, gelar ini bakal memotivasi Cristiano Ronaldo untuk tampil lebih bagus lagi bersama Manchester United dan Timnas Portugal tahun ini. Bersama Manchester United musim ini, Cristiano Ronaldo tampil tajam. Dari 21 pertandingan di semua kompetisi, Cristiano Ronaldo mengemas 14 gol