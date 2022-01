LONDON – Media asal Inggris, Daily Star baru-baru ini menulis sebuah artikel mengenai salah satu legenda sepakbola Afrika, yakni Michael Essien. Menariknya di salah satu artikel itu, Daily Star membahas bergabung Essien ke Persib Bandung dan menyebut klub berjuluk Maung Bandung itu sebagai klub tidak jelas.

Tidak jelas dalam hal ini berarti tim tidak dikenal. Tampaknya media Inggris tidak tahu bahwa Persib Bandung adalah salah satu klub terbesar di Indonesia.

Artikel mengenai Essien bermain di Persib Bandung itu diberi judul oleh Daily Star ‘AFCON hero Michael Essien moved to obscure team in Indonesia before retiring’ atau yang berarti ‘pahlawan AFCON (Piala Afrika) pindah ke tim yang tidak jelas di Indonesia sebelum pensiun’.

Baca Juga: Menang atas Persib Bandung, Bali United Harus Tetap Membumi

Dalam artikel tersebut, Daily Star juga menyoroti kegagalan mantan penggawa Chelsea tersebut di Persib Bandung. Di berita itu dituliskan bahwa Essien datang dengan disambut luar biasa, tapi berakhir dengan kecewa karena gagal juara.

Bahkan saat itu Persib Bandung hanya bisa finis di peringkat ke-13. Dengan total Essien tampil di 29 laga dan berhasil mencetak lima gol dan satu assist.

“Mantan pemain Timnas Ghana bergabung dengan Persib Bandung pada 2017, menautkan dengan mantan rekan setimnya di Chelsea, Carlton Cole,” bunyi keterangan Daily Star, Senin (17/1/2022).

“Kedatangan megahnya justru tidak memiliki memberikan dampak positif, karena klub itu (Persib) berakhir di urutan ke-13 di kompetisi sepakbola Indonesia, setelah berada di urutan kelima di musim sebelumnya,” lanjut pernyataan Daily Star. “Essien meninggalkan klub setelah hanya satu tahun (di Persib) dengan 29 penampilan, lalu pindah ke klub Azerbaijan, Sabail sebelum secara resmi menggantung sepatu pada tahun 2020,” tambah mereka. Tentu pernyataan Daily Star itu cukup mengagetkan karena menyebut Persib Bandung sebagai tim tidak jelas atau tidak dikenal. Secara internasional mungkin Maung Bandung belum bisa berbicara banyak, namun di sepakbola Indonesia mereka adalah salah satu klub besar.