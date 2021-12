JAKARTA - Ketua Umum (PSSI), Mochamad Iriawan memberikan pesan kepada Tim Nasional (Timnas) Indonesia setelah dikalahkan Thailand pada leg pertama final Piala AFF 2020. Dia mengatakan kepada skuad Garuda untuk tidak saling menyalahkan dan terus semangat.

Laga antara Timnas Indonesia versus Thailand berlangsung di Stadion Nasional, Singapura, Rabu (29/12/2021). Tim Merah Putih asuhan Shin Tae-yong dilibas Thailand pimpinan Alexandre Polking dengan skor 4-0.

Gol skuad Gajah Perang dicetak Chanathip Songkrasin (2’ dan 52’). Dua gol penyempurna kemenangan Thailand pun dicetak oleh Supachok Sarachat (67’), dan Bordin Phala (83’).

Seusai pertandingan, Iwan Bule—sapaan Mochamad Iriawan—langsung menghubungi para pemain Timnas Indonesia. Obrolan berupa video itu diunggahnya ke media sosial Iwan Bule @iriawan84.

“Kaget ya? Memang luar biasa ya mereka (Thailand), operannya. Terus kita di babak kedua pengen cepet nyerang, ngegolin, kena counter attack (serangan balik), tiga gol mereka counter attack itu,” kata Iwan pada sebuah video yang diunggah Twitter pribadinya, dilansir Kamis (30/12/2021).

“Ya gapapa jangan saling menyalahkan anak-anak. Tetap semangat! Gak masalah, pompa mereka, salam dari saya, semangat terus,” sambungnya.

Lebih lanjut, Iwan juga mengingatkan masyarakat Indonesia untuk terus mendukung Timnas di leg kedua. Dirinya pun mengucapkan terima kasih kepada para pemain dan staf kepelatihan karena sudah memberikan yang terbaik sepanjang gelaran Piala AFF 2020.

“Bagaimanapun hasil pertandingan pada leg pertama, kita harus tetap mendukung perjuangan mereka di atas lapangan,” kata Iwan dalam cuitannya.

“Terima kasih tlh memberikan yang terbaik, tegakkan kepala dan mari kita bersiap untuk menatap leg kedua. Let the Timnas do the best and God do the rest,” tukasnya

Indonesia masih akan berlaga di Piala AFF 2020 untuk melakoni leg kedua partai final. Laga tersebut digelar di tempat yang sama dengan leg pertama, dan akan berlangsung pada Sabtu 1 Januari 2022.