MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyindir Timnas Indonesia dan Singapura yang akan bentrok di leg II semifinal Piala AFF 2020, Sabtu 25 Desember 2021 pukul 19.30 WIB. Mereka menyebut Timnas Indonesia dan Singapura bakal mengubah pola pikir setelah pada leg I bermain kasar dengan serangkaian tendangan yang dilepas ke pemain lawan.

“Jelang leg II, kedua tim harus siap turun ke lapangan dengan pola pikir untuk menang lewat cara apa pun. Sebelumnya pada leg I semifinal, penonton menyadari adanya tendangan keras dan kasar yang ditunjukkan Singapura dan Indonesia,” tulis The Thao 247 dalam artikel berjudul ‘Komentar Singapura vs Indonesia: Laga Harus Menang’.

(Pratama Arhan saat membuat pelanggaran keras ke Song Ui-young)

Laga Timnas Indonesia dan Singapura di leg I semifinal Piala AFF 2020 memang berlangsung keras. Sebelumnya, The Thao 247 juga mengeluarkan analisis.

Mereka berpendapat, wasit Kim Hee Gon yang memimpin pertandingan seharusnya memberikan dua kartu merah. Masing-masing satu kartu merah dikeluarkan untuk pemain Timnas Indonesia dan Singapura.

Sebut saja kepada Pratama Arhan yang mengarahkan kakinya ke wajah pemain Singapura, Song Ui-young. Sementara itu, pemain Singapura, Nur Adam Abdullah, dinilai layak mendapat kartu merah karena menabrak keras winger Timnas Indonesia Witan Sulaeman.

“Wasit yang memimpin laga Indonesia vs Singapura harusnya mengeluarkan kartu merah. Pada jarak pandang yang bagus, sulit dipercaya wasit tidak memberikan kartu merah. Ini yang saya bicarakan baru laga Singapura vs Indonesia, masih banyak yang lain,” tulis analisis The Thao 247.

Karena itu, seperti yang disampaikan The Thao 247, penting bagi Timnas Indonesia dan Singapura untuk melupakan permainan keras yang dapat merugikan mereka. Penting bagi skuad Timnas Indonesia bermain taktis demi memenangkan pertandingan. Berhubung skor sama kuat 1-1 di leg I semifinal dan tak ada aturan gol tandang, Timnas Indonesia wajib menang di leg II untuk lolos ke partai puncak. Jika skor imbang 2-2 atau seterusnya, apa yang akan terjadi? Laga akan berlanjut ke babak tambahan 2x15 menit. Jika skor masih sama kuat juga, laga bakal berlanjut ke adu tendangan penalti. Namun, baik Shin Tae-yong (Indonesia) dan Tatsuma Yoshida (Singapura) optimistis dapat memenangkan pertandingan tanpa melewati babak perpanjangan waktu. Jadi, sanggup bawa Timnas Indonesia lolos ke final Piala AFF 2020, Shin Tae-yong?