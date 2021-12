MEDIA Vietnam, The Thao 247, menyanjung performa Singapura saat bermain 1-1 kontra Timnas Indonesia di leg I semifinal Piala AFF 2020, Rabu 22 Desember 2021 malam WIB. The Thao 247 menyebut Singapura bermain militan dan bukan tak mungkin, hal serupa kembali ditunjukkan The Lions –julukan Singapura– saat bersua Indonesia di leg II pada Sabtu, 25 Desember 2021 malam WIB.

Sebelum melawan Timnas Indonesia, Singapura trengginas di tiga laga awal Grup A Piala AFF 2020, namun memble ketika menjalani laga terakhir fase grup. Saat itu, skuad asuhan Tatsuma Yoshida mengalami kekalahan 0-2 dari tim lapis kedua Thailand. Hal itu yang membuat banyak pihak ragu.

Namun, di leg I semifinal Piala AFF 2020 yang digelar 22 Desember 2021 di National Stadium kemarin, Singapura menunjukkan tren kebangkitan. Hariss Harun dan kawan-kawan menampilkan semangat tinggi di hadapan pendukungnya sendiri.

“Pada pertandingan terakhir melawan Indonesia, tim Lion Island membuktikan mengapa mereka menjadi salah satu kandidat juara,” tulis The Thao 247.

The Thao 247 menyatakan Singapura memang sempat kewalahan di awal-awal pertandingan kontra Timnas Indonesia. Bahkan diklaim Singapura kalah jauh di semua aspek.

Sampai-sampai gol diciptakan Timnas Indonesia melalui hasil kerja sama apik antara Asnawi Mangkualam dengan Witan Sulaeman. Gol pada menit 28 itu pun sempat menggoyahkan permainan Singapura.

Namun, selepas itu Tim tuan rumah tidak goyah. Singapura bekerja lebih keras untuk menyerang. Sorak-sorai para penggemar yang hadir di Stadion National Singapura yang membantu pasukan kaos merah menemukan permainan terbaik. “Tim tuan rumah tidak goyah, mereka bekerja lebih keras untuk menyerang. Singapura bermain secara langsung dan liberal, seperti dalam pertandingan mereka bertemu dengan Myanmar, Filipina, atau Timor Leste,” lanjut The Thao 247. Karena itu, The Thao 247 pun tak ragu menyebut Singapura bakal merepotkan Timnas Indonesia di leg kedua semifinal Piala AFF 2020 pada 25 Desember 2021. Analisis di atas apakah tanda The Thao 247 takut jika sang negara, Vietnam, bertemu Timnas Indonesia di final Piala AFF 2020? Sekadar diketahui, Timnas Indonesia tampil garang di Piala AFF 2020, termasuk sempat menahan Vietnam 0-0 di fase grup. Terlepas dari itu, Vietnam akan melakoni dua laga semifinal Piala AFF 2020 kontra Thailand pada 23 dan 26 Desember 2021.