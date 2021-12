PEMAIN Timnas Indonesia yang bersinar di laga kontra Singapura menarik untuk dikulik. Sebab, kinerja apik mereka bisa menjadi modal penting bagi Timnas Indonesia dalam menghadapi Singapura di laga berikutnya dalam ajang Piala AFF 2020.

Diketahui, Timnas Indonesia baru saja rampung menghadapi Singapura dalam laga leg I semifinal Piala AFF 2020. Bermain di Stadion Nasional, Rabu 22 Desember 2021 malam WIB, laga berakhir imbang dengan skor 1-1.

Hasil ini membuat kedua tim akan berduel lebih sengit di leg II yang akan berlangsung pada 25 Desember 2021 malam WIB. Sebelum mengalihkan fokus ke laga tersebut, mari menilik kinerja sejumlah pemain skuad Garuda yang terlihat ciamik di leg I. Berikut 5 di antaranya.

5. Ricky Kambuaya

Di urutan kelima, ada nama Ricky Kambuaya. Gelandang berusia 25 tahun ini bermain solid di sepanjang laga kontra Singapura yang berlangsung semalam. Dia pun mampu menciptakan sejumlah peluang emas.

Salah satunya terjadi di menit ke-77. Kala itu, Ricky Kambuaya merangsek ke area kotak penalti Singapura. Keberadaan pemain Persebaya Surabaya ini pun dianggap sebagai ancaman besar oleh pemain Singapura.

Tak ayal, pemain Singapura tak ragu melakukan pelanggaran keras demi menghentikan pergerakan Ricky. Ricky Kambuaya dijatuhkan pemain belakang Singapura.

Wasit memang menyebut aksi di atas sebagai pelanggaran pemain Singapura. Hanya saja, wasit tidak menganggapnya sebagai penalti. Alhasil, pelanggaran itu hanya diberi hadiah tendangan bebas.

4. Rachmat Irianto

Berikutnya, ada nama Rachmat Irianto. Dia kembali mendapat kepercayaan dari sang pelatih, Shin Tae-yong, untuk bermain sebagai starter. Hal ini tak mengherankan karena kinerja apik selalu ditunjukkan gelandang berusia 22 tahun itu selalu ditunjukkan di Piala AFF 2020.

Di laga kontra Singapura pun, Rachmat tampil ciamik. Dia mampu melakukan intersep kepada para pemain Singapura. Dia benar-benar menghubungkan lini pertahanan dan depan Timnas Indonesia.

3. Alfeandra Dewangga

Nama berikutnya adalah Alfeandra Dewangga. Dia juga menjadi stater di laga Timnas Indonesia vs Singapura yang berlangsung semalam.

Kinerja bek berusia 20 tahun ini pun terbukti apik. Alhasil, ada banyak peluang emas dari Singapura yang bisa digagalkannya hingga tak berbuah gol.

2. Asnawi Mangkualam





Di urutan kedua, ada Asnawi Mangkualam. Dia menjadi aktor penting dalam terciptanya gol ciamik Timnas Indonesia atas Singapura. Asnawi menjadi sosok krusial karena sukses menyuguhkan umpan apik yang dapat diteruskan Witan Sulaeman menjadi gol.

1. Witan Sulaeman

Terakhir, ada nama Witan Sulaeman. Pemain yang satu ini bahkan keluaar sebagai man of the match di laga Timnas Indonesia vs Singapura. Sebab, Witan mencetak gol cantik yang membawa Timnas Indonesia unggul 1-0 di babak pertama.

Witan Sulaeman memag tampil militan di laga Timnas Indonesia vs Singapura. Meski kerap menjadi target pelanggaran pemain lawan, pesepakbola milik Lechia Gdansk ini sama sekali tidak gentar.

Dia pun mencetak gol cantik pada menit ke-28. Lewat kerja sama satu dua dengan Asnawi Mangkualam, Witan menyambut umpan tarik dari pemain Ansan Greeners itu dan langsung menempatkan bola ke tiang jauh yang tidak bisa dijangkau kiper Hassan Sunny.

Selain mencetak gol yang membawa Timnas Indonesia unggul, Witan juga terus merepotkan pertahanan Singapura. Kecepatannya sukses merepotkan barisan pertahanan skuad asuhan Tatsuma Yoshida. Namun sayang, usahanya belum bisa membuahkan gol tambahan hingga Timnas Indonesia hanya mengakhiri laga dengan skor imbang 1-1.