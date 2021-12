NETIZEN Tanah Air kesal setelah tahu Elkan Baggott tak bisa bermain di laga Timnas Indonesia vs Vietnam dalam lanjutan matchday ketiga Grup B Piala AFF 2020, Rabu (15/12/2021), karena harus menjalani karantina kesehatan selama lima hari. Berbondong-bondong netizen pun menyerang akun Instagram resmi Piala AFF 2020, @affsuzukicup.

Bahkan sejumlah netizen menyebut ada mafia di Piala AFF 2020. Mereka kecewa dan merasa Elkan Baggott dan Timnas Indonesia tak layak diperlakukan seperti itu.

“AFF Mafia Cup 2020,” tulis akun @farrasffs.

“MAAFFIA,” sambung akun @farilariyansyah

Lantas, kenapa Elkan Baggott harus menjalani karantina kesehatan selama lima hari? Bukannya bek keturunan Inggris itu sudah turun saat Timnas Indonesia menang 5-1 atas Laos di matchday kedua pada Minggu, 12 Desember 2021?

Ternyata, Elkan Baggott satu pesawat dengan orang yang terinfeksi Covid-19 dalam perjalanan dari London ke Singapura. Menurut Sekjen PSSI, Yunus Nusi, pemerintah Singapura meminta seluruh warga atau turis yang datang ke Singapura, mesti menjalani karantina kesehatan ketika mereka satu pesawat dengan orang yang terinfeksi Covid-19

Atas alasan itulah Elkan Baggott tak bisa tampil di laga Timnas Indonesia vs Vietnam. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa winger Timnas Malaysia, Safawi Rasid, bisa tampil meski satu kamar dengan pemain yang positif Covid-19?

Sekadar informasi, rekan satu kamar Safawi Rasid, Akhyar Rashid, dinyatakan positif Covid-19 setelah Malaysia menang 4-0 atas Laos pada Kamis, 9 Desember 2021 malam WIB. Uniknya, ketika Malaysia tumbang -0-3 dari Vietnam pada Minggu, 12 Desember 2021 malam WIB, Safawi Rasid bisa tampil di laga tersebut.

“Kenapa pemain Indonesia (Elkan Baggott) tidak bisa bermain karena satu pesawat dengan orang terkena covid? Namun, pemain Malaysia (Safawi Rasid) tetap bisa bermain, padahal ia satu kamar dengan temannya yang juga terkena covid? Ini very very no fair,” tulis akun Instagram @faktabola.

Sejauh ini PSSI pun tidak tinggal diam. Meminta bantuan KBRI Singapura, PSSI berharap Elkan Baggott masih bisa dimainkan di laga Timnas Indonesia kontra Vietnam.

"Ketua Umum (Mochamad Iriawan) meminta bantuan dan dukungan KBRI di Singapura. Kami berharap ini bisa diatasi dengan bantuan mereka," kata Yunus Nusi dalam rilis video yang diterima Okezone.

"PSSI tetap berharap agar panitia AFF dan federasi Singapura bisa membantu. Elkan datang untuk mewakili Timnas dan bersama-sama menyukseskan AFF," lanjut Yunus Nusi.

Tentu harapannya Elkan Baggott bisa bermain. Sebab, Vietnam bukanlah tim sembarangan dan merupakan calon kuat juara Piala AFF 2020.