LIVE streaming Timnas Indonesia vs Laos dan Vietnam vs Malaysia dapat disaksikan di RCTI+. Bakal digelar hari ini, Minggu (12/12/2021), laga Timnas Indonesia vs Laos di Piala AFF 2020 akan berlangsung lebih dahulu pada pukul 16.30 WIB, sementara laga Vietnam vs Malaysia digelar pukul 19.30 WIB.

Ajang Piala AFF 2020 memang terus berlanjut. Di Grup B, ada dua laga menarik yang akan tersaji mulai sore hari nanti. Kedua laga itu adalah Timnas Indonesia vs Laos dan Vietnam vs Malaysia.

Bagi Timnas Indonesia, ini akan menjadi laga kedua yang mereka lakoni di fase grup. Sebelumnya, skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- sendiri sukses mendulang hasil manis di laga pembuka Piala AFF 2020.

Menghadapi Kamboja, armada Shin Tae-yong berpesta gol sehingga menang besar dengan skor 4-2. Rachmat Irianto mencetak brace atau dua gol pada laga itu. Sementara itu, dua gol lain dicetak oleh Evan Dimas (17’) dan Ramai Rumakiek (54’).

Kemenangan ini tentunya akan memberi kepercayaan diri lebih kepada skuad Garuda untuk menghadapi laga lain di Piala AFF 2020. Rasa optimis bisa mendulang hasil manis atas Laos tentunya dimiliki Evan Dimas dkk.

Apalagi, Laos sendiri terus mengukir tren negatif di Piala AFF 2020. Mereka mengawali perjalanan di Piala AFF 2020 dengan kalah 0-2 dari Vietnam. Di matchday kedua, Laos lebih menderita karena dibantai Malaysia 0-4.

Sederet hasil ini membuat pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, optimis bisa mendulang hasil manis. Meski begitu, dia tetap meminta anak asuhnya fokus dan tampil optimal tanpa memandang remeh lawan dalam laga tersebut.

"Sebenarnya kalau mau jujur, tim Laos itu tim yang lemah di grup kita. Saya merasa tidak enak juga, tetapi tim Laos memang banyak kemasukan gol dan juga secara kemampuan pemain juga kurang baik," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers virtual.

"Saat menghadapi Vietnam mereka (Laos) mendapatkan kekalahan. Kami tetap harus bisa fokus pada pertandingan. Agar pemain lebih kerja keras untuk menciptakan banyak gol," tegasnya.

Selain laga itu, ada juga pertemuan dua tim kuat di Grup B, Vietnam vs Malaysia. Laga ini diprediksi bakal berlangsung seru dan menarik, mengingat kedua tim belum terkalahkan sejauh ini di Piala AFF 2020. Malaysia sudah mendulang dua kemenangan, yakni atas Kamboja (3-1) dan Laos (4-0). Sementara itu, Vietnam yang baru melakoni satu laga sejauh ini, mereka sukses meraih kemenangan atas Laos dengan skor 2-0. Namun sayangnya, jelang laga tersebut, Malaysia harus menghadapi kenyataan pahit karena 4 pemainnya dinyatakan positif terpapar virus Covid-19. Dengan skuad yang kian terbatas, menarik untuk mengetahui perjalanan Malaysia kala menghadapi Vietnam nanti malam. Dua laga seu dan menarik ini pun akan ditayangkan secara live streaming di RCTI+. Untuk menyaksikannya, caranya mudah, cukup klik di sini. Berikut jadwal Piala AFF 2020 hari ini: Minggu 12 Desember 2021 16.30 WIB – Timnas Indonesia vs Laos 19.30 WIB – Vietnam vs Malaysia