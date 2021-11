ANTALYA – Tim Nasional (Timnas) Indonesia berhasil meraih kemenangan saat menghadapi Timnas Myanmar pada laga uji coba yang berlangsung di Emirhan Sport Complex, Antalya, Turki pada Kamis 25 November 2021 malam WIB. Skuad Garuda tepatnya menang dengan skor 4-1.

Empat gol kemenangan Timnas Indonesia dicetak oleh Ricky Kambuaya menit kelima, Irfan Jaya pada menit ke-12, Witan Sulaeman di menit ke-33 dan Ezra Walian melalui titik penalti pada menit ke-55. Sementara satu gol Myanmar dicetak oleh Hlaing Bo Bo menit ke-73.

Sejumlah pemain Timnas Indonesia mampu tampil bersinar di laga tersebut sehingga sanggup mengantarkan Garuda meraih kemenangan. Lantas siapa saja pemain yang tampil gemilang itu?

Berikut 5 Pemain Timnas Indonesia yang Bersinar di Laga Kontra Myanmar:

5. Evan Dimas

Evan Dimas bertugas sebagai kapten di laga Timnas Indonesia vs Myanmar. Dalam tugasnya sebagai pemimpin, Evan pun mampu membimbing rekan-rekannya untuk terus menekan Myanmar.

Evan Dimas mungkin tak mencetak gol, namun pergerakan dan permainannya sudah cukup untuk membantu Timnas Indonesia menang. Ia pun kerap kali membuat pemain lawan kerepotan menjaganya.

4. Witan Sulaiman

Witan seperti biasanya mampu tampil beringas saat membela Timnas Indonesia. Ia pun sukses menyumbangkan satu gol dalam kemenangan 4-1 tersebut.

Witan sendiri sangat aktif mengacak-acak lini pertahanan lawan. Pergerakannya yang membuat lini pertahanan Myanmar fokus kepadanya pun membuat rekan setimnya jadi lebih leluasa bermain di lini depan.

3. Irfan Jaya





Irfan Jaya ikut mencatatkan namanya di papan skor pada laga Timnas Indonesia vs Myanmar. Ia menjadi pencetak gol kedua yang pada akhirnya memberikan momentum untuk Garuda untuk semakin menyerang.

Bahkan saking berbahayanya Irfan, para pemain Myanmar beberapa kali melanggar pemain PSS Sleman tersebut. Apiknya permainan Irfan jelas menjadi kabar buruk untuk Myanmar di laga tersebut.

2. Ezra Walian





Ezra Walian tampil luar biasa saat membantu Timnas Indonesia menang atas Myanmar. Ia berhasil menyumbang satu assist dan satu gol dalam laga uij coba tersebut.

Ezra dipercaya bermain sejak awal setelah Egy Maulana Vikri tak bisa membela Timnas Indonesia karena harus kembali ke klubnya. Peluang itu bermain itu lantas tak disia-siakan Ezra karena ia benar-benar tampil maksimal.

Beberapa kali Ezra berduet dengan Ricky Kambuaya dan pemain Timnas Indonesia lainnya untuk mencetak gol. Peranan Ezra terbilang cukup besar atas kemenangan skuad Garuda.

1. Ricky Kambuaya





Gelar man of the match di Timnas Indonesia vs Timnas Myanmar layak diberikan kepada Ricky Kambuaya. Bagaimana tidak, Ricky benar-benar tampil menggila saat Timnas Indonesi menang 4-1.

Ricky tercatat mampu mencetak satu gol dan satu assist seperti Ezra. Hanya saja, Ricky bermain lebih baik lagi dan gol-gol Witan dan Irfan Jaya pun semuanya berawal dari permainan penggawa Persebaya Surabaya tersebut.

Bisa dikatakan Timnas Indonesia tampil luar biasa di lini depan karena adanya kehadiran Ricky. Jadi, Ricky sangat layak disebut pemain yang paling bersinar di laga Timnas Indonesia vs Myanmar.