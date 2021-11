HASIL Liga Champions 2021-2022 semalam menampilkan raihan manis untuk sejumlah klub. Bahkan, ada beberapa klub yang sudah memastikan diri melenggang ke babak 16 besar usai mendulang hasil manis semalam, seperti Juventus dan Bayern Munich.

Ya, ajang Liga Champions 2021-2022 memang terus berlanjut. Ada delapan laga yang digelar pada Rabu (3/11/2021) dini hari WIB dalam matchday keempat. Tim yang bertanding semalam berasal dari Grup E-H.

Di Grup E, Bayern Munich kembali sukses memetik hasil manis. Berhadapan dengan Benfica di Allianz Arena, Die Roten -julukan Bayern- kembali tampil superior sehingga memetik kemenangan besar dengan skor 5-2.

Pesta gol Bayern dibuka oleh Robert Lewandowski pada menit ke-26. Berikutnya, Serge Gnabry menggandakan keunggulan tuan rumah. Dua gol lain Bayern kembali dicetak Lewandowski (61’ dan 84’), sementara satu lainnya tercipta lewat aksi Leroy Sane (49’).

Dengan meraih kemenangan besar itu, Bayern langsung memastikan diri melenggang ke babak 16 besar. Sebab, armada Julian Nagelsmann kini makin tak tergoyahkan di puncak klasemen sementara Grup E dengan 12 poin, unggul hingga 6 angka dari Barcelona yang mengisi posisi kedua.

Sementara itu, di laga lain Grup E, ada Barcelona yang juga sukses merebut kemenangan tipis dari Dynamo Kiev dengan skor 1-0. Ialah Ansu Fati yang menjadi aktor penting dalam kemenangan tersebut usai mencetak gol pada menit ke-70.

Di Grup F, Manchester United harus puas berbagi poin dengan Atalanta kala berhadapan di Gewiss Stadium. Cristiano Ronaldo jadi penyelamat Man United dalam laga kali ini.

Dua golnya yang tercipta pada menit ke-45+1 dan 90+1 telah menyelamatkan Man United dari kekalahan. Kini, asa Man United untuk melenggang ke 16 besar makin terbuka usai memuncaki klasemen sementara Grup F dengan raihan 7 poin.

Man United ditempel ketat Villarreal yang juga mengoleksi poin yang sama di posisi kedua. Villarreal sendiri dapat menempati posisi itu usai sukses melibas Young Boys semalam dengan skor 2-0.

Beralih ke Grup G, ada laga Wolfsburg vs RB Salzburg dan juga Sevilla vs Lille. Duel Wolfsburg vs Salzburg yang digelar di Volskwagen Arena semalam sukses dimenangi tuan rumah dengan skor 2-1. Meski kalah, Salzburg tetap memuncaki klasemen sementara dengan koleksi poin 7 angka.

Terakhir, di Grup H, Juventus juga sukses memastikan diri lolos ke 16 besar. Kepastian itu didapat usai Juventus melibas Zenit dengan skor 4-2 semalam.

Paulo Dybala mencetak brace dalam laga tersebut yakni pada menit ke-11 dan 58. Smeentara itu, dua gol lain Bianconeri -julukan Juventus dicetak oleh Federico Chiesa (73’) dan Alvaro Morata (82’). Kemenangan ini membuat Juventus makin kukuh di puncak klasemen dengan 12 poin.

Juventus dibuntuti Chelsea yang mengemas 9 poin saat ini. Chelsea sendiri sukses mencuri poin penuh di markas Malmo berkat gol semata wayang dari Hakim Ziyech di menit 56.

Berikut hasil lengkap Liga Champions semalam:

Wolfsburg 2-1 RB Salzburg

Malmo 0-1 Chelsea

Bayern Munich 5-2 Benfica

Dynamo Kiev 0-1 Barcelona

Atalanta 2-2 Manchester United

Villarreal 2-0 Young Boys

Sevilla 1-2 Lille

Juventus 4-2 Zenit