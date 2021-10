MANCHESTER – Manchester United kini diisukan tengah mendekati pelatih lain untuk dijadikan pengganti Ole Gunnar Solskjaer jika Setan Merah terus meraih nasil negatif. Antonio Conte disebut menjadi kandidat kuat, namun kabar terbaru justru Mauricio Pochettino yang paling berpeluang melatih Man United.

Menyusul kekalahan 0-5 baru-baru ini di tangan Liverpool, Solskjaer dikabarkan hanya memiliki tiga pertandingan tersisa untuk menyelamatkan pekerjaannya di Old Trafford. Saat ini sejumlah nama sudah disiapkan oleh Setan Merah sebagai pengganti Solskjaer.

Seperti diantaranya adalah Antonio Conte, Zinedine Zidane, Brendan Rodgers, Erik Ten Hag, telah dikaitkan dengan posisi tersebut. Tetapi mantan pelatih Tottenham Hotspur, Mauricio Pochettino juga telah disebutkan lantaran posisinya saat ini tidak sepenuhnya aman di PSG.

Sejak tahun 2019, Pochettino gencar dikaitkan dengan Man United. Pada saat itu, ia digosipkan jadi kandidat pengganti Solskjaer sebelum mengambil pekerjaan di PSG.

Meski sudah menangani PSG, Pochettino dilaporkan masih tertarik dengan kans untuk menangani Setan Merah. Karena itulah Man United pun tertarik dengan Pochettino.

Menurut laporan The Mirror, Rabu (27/10/2021) Pochettino sangat dipikirkan oleh orang-orang di Manchester United. Tetapi dengan kontraknya di Parc des Princes yang berjalan hingga 2023 mendatang akan sulit bagi The Red Devils untuk memboyongnya ke Old Trafford.

Pelatih berkebangsaan Argentina itu sempat dikaitkan dengan kembalinya ke Tottenham Hotspur musim panas ini sebagai penerus Jose Mourinho. Sementara itu, Zinedine Zidane dianggap terbuka untuk menggantikan Pochettino jika PSG memilih nama baru di pos pelatih. Sebagiai informasi, selama berkiprah sebagai pelatih PSG, Pochettino telah mencatatkan 20 kemenangan dari 28 pertandingan. PSG saat ini unggul tujuh poin di puncak klasemen Liga Prancis 2021-2022. Jadi, apakah Pochettino yang akan dipilih ketimbang Conte? atau justru Solskjaer tetap bertahan di Man United.