HASIL Bodo/Glimt vs AS Roma di matchday ketiga Grup C Liga Konferensi Eropa 2021-2022 sudah diketahui. Di luar dugaan, Bodo/Glimt menggilas AS Roma dengan skor 6-1!

Berkat kemenangan ini, Bodo/Glimt naik ke puncak klasemen Grup C Liga Konferensi Eropa 2021-2022 dengan tujuh angka. Sementara itu, AS Roma racikan Jose Mourinho tertahan di posisi dua dengan enam poin.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pada awal babak pertama, pasukan Jose Mourinho secara mengejutkan langsung tertinggal. Gawang I Giallorossi -julukan AS Roma- berhasil dijebol Erik Botheim pada menit kedelapan.

Gol berawal dari upaya yang dilakukan Sondre Brunstad Fet. Ia langsung mengirimkan umpan terukur ke arah Botheim. Lalu, Botheim berhasil menyelesaikannya lewat tendangan keras kaki kanannya/ Bodo/Glimt unggul 1-0 atas AS Roma.

Setelah gol tersebut, Bodo/Glimt semakin percaya diri melancarkan serangan demi serangan ke gawang pasukan Jose Mourinho. Hasilnya positif, pasukan Kjetil Knutsen mampu menggandakan keunggulan 10 menit kemudian.

Adalah Patrick Berg yang membuat tim tuan rumah bergemuruh lagi. Berg berhasil menempatkan bola di pojok kiri atas gawang Rui Patricio. AS Roma tertinggal 0-2.

Usai gol tersebut, I Giallorossi tak mau tinggal diam dan pasrah begitu saja. Pasukan Jose Mourinho akhirnya berhasil mempertipis kedudukan menjadi 1-2 lewat sontekan Carles Perez (28’). Kedudukan 1-2 masih untuk keunggulan Bodo/Glimt bertahan hingga turun minum.

Babak Kedua Di babak kedua, tim tuan rumah semakin trengginas menyerang lini pertahanan pasukan Jose Mourinho. Akhirnya, Bodo/Glimt dapat memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat sontekan Erik Botheim (52’) yang kembali mencatatkan namanya di papan skor. AS Roma semakin dalam tekanan setelah gol tersebut lantaran tak mendapatkan kesempatan untuk menyerang balik. Hasilnya, Bodo/Glimt semakin digdaya memasuki menit ke-72 karena kembali berhasil mencetak gol. Kali ini Ola Sobakken (72’) yang membuat Rui Patricio tak berdaya lewat tendangan keras kaki kirinya. Tim tuan rumah unggul 4-1. Sepuluh menit kemudian, pasukan Kjetil Knutsen berhasil mencetak gol lagi. Adalah Armahl Pellegrino (80’) yang menambah pundi-pundi gol bagi tim tuan rumah. Bodo/Glimt unggul 5-1. AS Roma terpantau semakin tidak berdaya menghadapi serangan demi serangan yang dibangun tim tuan rumah. Hasilnya petaka kembali terjadi bagi anak asuh Jose Mourinho setelah Bodo/Glimt kembali memperbesar keunggulan menjadi 6-1. Ola Solbakken (80’) berhasil menutup pesta kemenangan tim tuan rumah atas AS Roma 6-1. Susunan Pemain Bodo/Glimt vs AS Roma: Bodo/Glimt (4-3-3): Nikita Khaikin, Alfons Sampsted, Brede Moe, Marius Lode, Andre Bjorkan, Sondre Brunstad Fet, Patrick Berg, Morten Konradsen, Erik Botheim, Ola Solbakken, Armahl Pellegrino. Pelatih: Kjetil Knutsen AS Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Bryan Reynolds, Marash Kumbulla, Ibanez, Riccardo Calafiori, Gonzalo Villar, Amadou Diawara, Carles Perez, Ebrima Darboe, Stephan El Shaarawy, Borja Mayoral. Pelatih: Jose Mourinho