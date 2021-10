HASIL Arsenal vs Crystal Palace di pekan kedelapan Liga Inggris 2021-2022 sudah diketahui. Arsenal hampir kalah setelah skor sama kuat 2-2 dalam laga yang dilangsungkan di Stadion Emirates, Selasa (19/10/2021) dini hari WIB.

The Gunners –julukan Arsenal– sebenarnya unggul lebih dulu via aksi Pierre-Emerick Aubameyang pada menit kedelapan. Namun, The Eagles –julukan Crystal Palace – sanggup membalikkan kedudukan via gol-gol dari Christian Benteke pada menit 50 dan Odsonne Edouard (73’).

Beruntung, Arsenal memiliki Alexandre Lacazette. Golnya pada menit 90+6 membuat laga Arsenal vs Crystal Palace sama kuat 2-2,

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan baru berjalan delapan menit, Arsenal sudah memimpin. Pierre-Emerick Aubameyang berhasil mencetak gol usai memaksimalkan kesalahan bek Crystal Palace dan melepaskan tendangan.

(Aubameyang buka keunggulan Arsenal atas Crystal Palace)

Tertinggal, Crystal Palace kemudian berusaha untuk mengejar. Mereka kemudian melancarkan skema serangan balik. Sayangnya, upaya mereka masih belum membuahkan hasil.

Peluang untuk menyamakan kedudukan kemudian datang pada menit ke-28. Berhasil memecah pertahanan Arsenal, Christian Benteke mencoba untuk melepas tendangan. Namun, upayanya bisa dihentikan kiper Arsenal, Aaron Ramsdale.

Tim tamu terus menggedor pertahanan Arsenal. Crystal Palace kemudian sekali lagi memperoleh peluang pada menit ke-35. Odsonne Edouard yang merebut bola pun mencoba menembakkan bola, namun usahanya juga dihentikan Ramsdale.

Memasuki lima menit terakhir babak pertama, tempo permainan tampak menurun. Arsenal tampak tak berusaha untuk menyerang dan menjaga keunggulan 1-0 hingga babak pertama usai.

Babak Kedua Arsenal mencoba untuk menjaga momentum begitu babak kedua dimulai. Mereka kemudian nyaris saja menggandakan keunggulannya pada menit ke-48. Namun, tandukan Thomas Partey bisa ditangkap kiper Crystal Palace, Vicente Guaita Tim tamu kemudian menyamakan kedudukan pada menit ke-50. Adalah Benteke yang berhasil mencetak gol, usai dengan tenang melepaskan tembakan di depan gawang Arsenal. Bertekad merebut kemenangan, pelatih Arsenal, Mikel Arteta langsung memutar otak. Dia pun langsung memasukkan Alexandre Lacazette pada menit ke-67, dengan harapan dapat memperkuat serangan. Meski begitu, justru Crystal Palace yang malah mencetak gol. Pada menit ke-73, Edouard berhasil menjebol gawang dengan tembakan kerasnya, meneruskan umpan dari Michael Olise. Memasuki menit-menit akhir, Arsenal bekerja keras untuk menyelamatkan poin. Mereka kemudian berhasil melakukannya pada masa injury time. Tepatnya pada menit ke-90+6, Lacazette sukses menjebol gawang Palace. Gol itu sekaligus mengakhiri laga. SUSUNAN PEMAIN ARSENAL (4-3-3) Ramsdale; Tomiyasu, Gabriel, White, Tierney; Partey (Martinelli 81), Odegaard (Lacazette 67), Saka (Lokonga 46); Pepe, Aubameyang, Smith Rowe. Pelatih: Mikel Arteta CRYSTAL PALACE (4-3-3) Guaita; Ward, Andersen, Guehi, Mitchell; Gallagher, Milivojevic (Kouyate 67), McArthur; Ayew (Olise 71), Benteke, Edouard (Tomkins 82) Pelatih: Patrick Vieira