DORTMUND – Erling Haaland sering dikaitkan dengan sejumlah klub-klub top Eropa pada bursa transfer musim panas lalu. Menyikapi hal tersebut, seniornya di Borussia Dortmund, Mats Hummels memberikan saran kepada pemain berusia 21 tahun tersebut.

Saat ini, Haaland tengah menjadi incaran dari beberapa klub terbesar di dunia, seperti Manchester United dan Manchester City. Tak hanya duo Manchester, raksasa Spanyol, Real Madrid dan Barcelona kabarnya juga tertarik mendatangkan bakat pemain asal Norwegia itu.

The Red Devils –julukan Manchester United- telah menetapkan Haaland sebagai target penyerang tengah prioritas mereka di pasar musim panas lalu. Tetapi, klub yang bermarkas di Old Trafford itu memilih untuk tidak merekrut Haaland setelah Edinson Cavani memutuskan untuk memperpanjang masa kontraknya di Old Trafford.

Saat ini Manchester United sudah memiliki Cristiano Ronaldo dan Jadon Sancho, tetapi hal itu tidak mengurungkan niat Setan Merah untuk tetap memboyong Haaland ke dalam klub. Tentu saja, hal ini dimaksudkan agar Man United semakin memiliki kekuatan ekstra di area depan.

Hal ini justru beda cerita dengan Manchester City yang kesulitan mendapatkan Harry Kane dari Tottenham Hotspur. Pasalnya, Spurs tak punya niat menjual sang pemain, meski Kane sudah menyatakan ingin ganti seragam.

Dortmund sendiri berhasil mempertahankan Haaland setelah kehilangan Sancho. Tetapi pemain berpaspor Norwegia itu tampaknya bisa saja pergi pada musim panas mendatang ketika klausul rilis mulai berlaku. Ia memiliki klausul rilis bernilai 75 juta Euro atau sekitar Rp1,2 triliun.

Namun, rekan setimnya yakni Hummels telah memperingatkan Haaland bahwa segala sesuatunya mungkin tidak sebaik di tempat lain seperti di Dortmund. Pasalnya, Hummels juga pernah merasakan hal yang sama ketika dia pergi meninggalkan Signal Iduna Park ke Bayern Munich. “Saya akan sepenuhnya memahami dia ingin bertahan karena hal-hal benar-benar hebat di Dortmund, karena dia tahu apa yang dia miliki di sini. Saya masih jauh dari harapan bahwa dia akan bertahan untuk waktu yang lama," kata Hummels kepada Sport Bild Kamis (14/10/2021). “Rumput tetangga tidak selalu lebih hijau. Anda benar-benar harus menyadari itu dalam sepakbola. Sangat berharga jika Anda memiliki lingkungan yang baik, merasa nyaman dengan teman-teman dan juga bisa benar-benar sukses,” tambahnya. “Anda harus menghargai itu, itu tidak diberikan di setiap klub. Jadi kami memiliki banyak hal untuk ditawarkan kepada Erling,” tutupnya.