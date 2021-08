MANCHESTER – Cristiano Ronaldo mengaku sangat senang dengan keputusannya yang memilih kembali membela Manchester United. Ia mengaku mendapatkan begitu banyak pesan dari orang-orang terdekatnya dan fans yang sangat menyenangkan hatinya karena keputusannya tersebut.

Kini Ronaldo pun mengaku semakin tidak sabar untuk bermain lagi menggunakan seragam Man United. Ia pun rindu dan benar-benar sangat ingin bermain di markas Man United, yakni di Stadion Old Trafford.

“Manchester United adalah klub yang selalu memiliki tempat khusus di hati saya, dan saya telah diliputi oleh semua pesan yang saya terima sejak pengumuman pada hari Jumat,” cerita Ronaldo, dilansir dari laman resmi Man United, Selasa (31/8/2021).

Baca Juga: Breaking News: Manchester United Konfirmasi Resmi Beli Cristiano Ronaldo dari Juventus

Ronaldo ingin segera bermain di Old Trafford karena rindu akan atmosfer dari salah satu stadion bersejarah di Inggris tersebut. Ia berharap saat dirinya bermain lagi di Old Trafford, pendukung Man United bisa memenuhi markas klub The Red Devils tersebut.

“Saya tidak sabar untuk bermain di Old Trafford di depan stadion yang penuh dan melihat semua penggemar lagi. Saya tak sabar untuk bergabung dengan tim setelah pertandingan internasional, dan saya berharap kami memiliki musim yang sangat sukses di depan,” tambahnya.

Seperti yang dikatakan Ronaldo di atas, CR7 bergabung ke Man United bukan untuk menjadikan tim tersebut sebagai tempat singgah di usia tuanya. Namun Ronaldo masih memiliki keinginan meraih berbagai gelar juara bersama skuad asuhan Ole Gunnar Solskjaer tersebut.

Jadi, Ronaldo menargetkan sejumlah trofi dalam durasi dua tahun kontraknya di Man United. Jika semuanya berjalan lancar, Ronaldo masih memiliki opsi perpanjangan kontrak satu tahun lagi bersama Man United. Untuk masalah keinginan Ronaldo bermain di Old Trafford lagi, ia tampaknya bisa melakukan itu saat menjalani debut keduanya sebagai pemain Man United. Sebab setelah jeda internasional, Man United akan bermain di kandang saat menjamu Newcastle United di matchday keempat Liga Inggris 2021-2022. Laga Man United vs Newcaste pun akan berlangsung pada Sabtu 11 September 2021. Jadi, pada momen itulah kemungkinan besar Ronaldo akan menjalani laga debutnya bersama Man United.