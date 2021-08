ISTANBUL - Liga-liga Eropa musim 2021-2022 sudah bergulir dalam dua pekan terakhir ini. Hal itu menandakan babak grup Liga Champions musim ini akan segera dimulai.

Pengundian babak grup Liga Champions akan dilaksanakan di Istanbul, Turki, Kamis 26 Agustus 2021, malam WIB. Hingga kini, masih ada enam tim lagi yang akan memperebutkan tempat tersisa untuk masuk dalam pot pengundian babak grup.

Sebanyak enam klub adalah Shakhtar Donetsk, AS Monaco, RB Salzburg, Brondby, Dinamo Zagreb, dan Sheriff Tiraspol. Mereka masih berusaha lolos dari kualifikasi.

Pot satu telah ditetapkan untuk juara bertahan Liga Champions (Chelsea) dan juara Liga Eropa (Villarreal). Bergabung dengan enam pemenang liga dari negara-negara dengan peringkat tertinggi UEFA (Inggris, Spanyol, Italia, Jerman, Prancis, Portugal), menurut UEFA koefisien yang mengukur kesuksesan klub dan liga.

Sementara itu, pot dua juga telah diisi oleh rakssa Eropa yang di antaranya merupakan juara liga masing-masing pada dua musim lalu. Dengan hasil tersebut, kemungkinan terciptanya grup neraka sangat besar.

Untuk pot tiga dan Empat, sudah diisi beberapa klub lainnya. Hingga kini, enam klub masih akan memberebutkan tiga slot terakhir, satu di pot tiga, dan dua lainnya di pot empat.

Berikut daftar pot yang akan diundi hingga saat ini:

Pot satu: Chelsea, Bayern Munich, Manchester City, Atlético Madrid, Villarreal, Inter Milan, Sporting Lisbon, Lille.

Pot dua: Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, Sevilla, Borussia Dortmund.

Pot tiga: Porto, Ajax, RB Leipzig, Atalanta, Zenit Saint Petersburg, Benfica.

Pot empat: AC Milan, Club Brugge, Wolfsburg, Young Boys, Malmo.

Pot tiga atau empat: Pemenang Shakhtar Donetsk vs. Monaco; Pemenang RB Salzburg vs. Brøndby; Pemenang Dinamo Zagreb vs. Sheriff Tiraspol.

Sudah memenuhi syarat, tetapi masih harus menunggu pot: Besiktas, Dynamo Kiev.

Dilansir dari SI, Rabu (25/8/2021), Shakhtar Donetsk, RB Salzburg, Benfica dan Dinamo Zagreb berada di posisi terdepan untuk pot ketiga jika mereka memenangkan pertandingan playoff mereka. Akan tetapi, jika dua atau lebih dari klub tersebut kalah di babak playoff, Besiktas dan Dynamo Kiev akan pindah ke pot ketiga.

Babak penyisihan grup Liga Champions akan berlangsung selama enam minggu dimulai setelah jeda internasional minggu depan.

Matchday 1: 14-15 September

Matchday 2: 28-29 September

Matchday 3: 19-20 Oktober

Matchday 4: 2-3 November

Matchday 5: 23-24 November

Matchday 6: 7-8 Desember