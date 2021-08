PREDIKSI hasil drawing Liga Champions 2021-2022 coba disusun Okezone. Menggunakan simulator dengan laman https://draw.inker.one/, Okezone mendapatkan prediksi hasil drawing Liga Champions 2021-2022.

Drawing Liga Champions 2021-2022 sejatinya baru akan dilangsungkan di Turki, Kamis 26 Agustus 2021 pukul 23.00 WIB. Sejauh ini diketahui 29 klub peserta yang sudah memastikan tempat di fase grup Liga Champions 2021-2022.

(Jelang drawing Liga Champions 2021-2022)

Hal itu berarti masih ada tiga slot tersisa yang diperebutkan enam tim. Sebanyak enam tim itu akan turun di leg II playoff Liga Champions 2021-2022 yang berlangsung dini hari nanti. Mereka ialah Red Bull Salzburg vs Brondby, Sheriff vs Dinamo Zagreb dan AS Monaco vs Shakhtar Donetsk.

Di laman simulator yang digunakan Okezone, tiga slot untuk sementara diisi Red Bull Salzburg, Dinamo Zagreb dan Shakhtar Donetsk. Alhasil, sudah ditemukan 32 klub peserta Liga Champions 2021-2022.

Setelah 32 klub peserta Liga Champions 2021-2022 ditemukan, nantinya tim-tim tersebut dibagi ke dalam delapan grup. Masing-masing grupnya berisikan empat tim.

Sebelumnya, Federasi Sepakbola Eropa (UEFA) sudah menempatkan 29 klub ke dalam empat pot unggulan. Ketika 32 klub sudah ditemukan, masing-masing potnya berisikan delapan tim. Pot 1 berisikan tim-tim juara Liga Champions dan Eropa 2020-2021, serta kampiun enam kompetisi teratas Eropa pada 2020-2021.

Kemudian pot 2, 3 hingga 4 ditempatkan berdasarkan performa klub dalam lima musim terakhir di kompetisi antarklub Eropa seperti Liga Champions dan Liga Eropa. Berdasarkan pembagian pot yang ada sekarang, potensi terciptanya grup neraka sangat besar. (PSG ditempatkan di pot 2 karena gagal juara Liga Prancis 2020-2021) Terbukti dalam mesin simulator yang digunakan Okezone, grup neraka pun tercipta, Grup F berisikan tiga jawara Liga Champions, yakni Chelsea, Barcelona dan AC Milan. Sementara satu tim lagi diisi RB Leipzig yang notabene semifinalis Liga Champison 2019-2020. Kemudian, ada juga ulangan fase grup musim lalu. Di Grup C, Inter Milan, Real Madrid dan Shakhtar Donetsk Kembali satu grup layaknya musim lalu. Namun, apa pun itu, ini hanyalah prediksi yang menggunakan mesin simulator. Realisasinya atau faktanya baru tersaji dalam undian yang dilakukan pada Kamis, 26 Agustus 2021 pukul 23.00 WIB. Berikut prediksi hasil drawing Liga Champions 2021-2022: Berikut pembagian pot undian Fase Grup Liga Champions 2021-2022: Pot 1 (Fix) Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Munich, Inter Milan, Lille, Sporting Lisbon, Chelsea, Villarreal Pot 2 (Fix) Liverpool, Real Madrid, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, Sevilla, Manchester United, Borussia Dortmund Pot 3 (Sementara) Ajax Amsterdam, RB Leipzig, Atalanta, FC Porto, Zenit St Petersburg, Benfica. Pot 4 (Sementara) AC Milan, Wolfsburg, Club Brugge, Young Boys, Malmo.