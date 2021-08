SEVILLA – Sejumlah kontroversi tercipta di laga Real Betis vs AS Roma yang berlangsung di di Stadion Benito Villamarin, Spanyol pada Minggu (8/8/2021) dini hari WIB. Dalam laga penuh kontroversi itu, AS Roma racikan Jose Mourinho tumbang 2-5 dari Real Betis.

Hujan gol menghiasi laga tersebut. Sebanyak lima gol Real Betis dicetak Rodri pada menit keempat, Nabil Fekir (30’), Alex Moreno (58’), Cristian Tello (80’) dan Rober (83’). Sementara itu, dua gol AS Roma dilesakkan melalui kaki Eldor Shomurodov (27’) dan Gianluca Mancini (51’).

(Keributan di laga Real Betis vs AS Roma. (Foto: Marca)

Duel panas tersebut tak hanya dihiasi hujan gol, namun ada beberapa keributan yang juga terjadi sepanjang jalannya pertandingan. Sampai-sampai sang pelatih Jose Mourinho, dan tiga pemainnya Lorenzo Pellegrini, Gianluca Mancini serta Rick Karsdrop dari AS Roma mendapatkan kartu merah dari wasit.

Awal keributan terjadi saat sayap kiri Real Betis, Alex Moreno (58’) baru saja mencetak gol untuk Los Verdiblancos -julukan Real Betis. Saat itu, Moreno berusaha memaksimalkan bola liar yang memantul dari mistar gawang I Giallorossi -julukan AS Roma.

Moreno terpantau berusaha menyundul bola tersebut. Akan tetapi, tandukan Moreno meleset sehingga bola terjepit di tubuhnya. Saat bola jatuh, Moreno langsung menyepak si kulit bundar dengan kaki kirinya dan melakukan selebrasi.

Di sisi lain, para pemain AS Roma terlihat geram dan protes terhadap gol yang dilesakkan Moreno. Menurut mereka, Moreno sempat menyentuh bola dengan tangan sebelum mencetak gol dengan kaki kirinya.

Terlebih, dalam tayangan ulang Moreno memang terlihat menyentuh bola dengan tangannya sebelum melakukan tendangan. Akan tetapi, wasit Jorge Figueroa tetap mengesahkan gol Moreno.

Akibatnya, beberapa pemain AS Roma langsung melakukan protes keras sampai-sampai sang kapten, Lorenzo Pellegrini mendapatkan kartu kuning kedua. Tak hanya itu, Mourinho yang geram juga langsung masuk ke lapangan untuk protes kepada sang wasit. (Jose Mourinho diusir wasit di laga Real Betis vs AS Roma. (Foto: Marca.com) Melihat Mourinho lari masuk ke lapangan, Figueroa langsung menghampiri The Special One -julukan Jose Mourinho. Tiba-tiba, Figueroa langsung mengangkat tangan kirinya beserta kartu merah yang menyala terang, Mourinho diusir dari lapangan. Pada akhirnya, Mourinho menyaksikan anak asuhnya melalui bangku penonton di sisa pertandingan. Saat itu, Mourinho harus pasrah karena gol Moreno membuat timnya tertinggal satu gol (3-2 untuk keunggulan Betis). Kesialan AS Roma tak berhenti sampai di situ. Real Betis kembali menambah gol lewat Cristian Tello (80’) dan Rober (83’). Sementara, I Giallorossi tidak berhasil mengejar ketertinggalan dan laga berakhir dengan kemenangan Real Betis 5-2 atas AS Roma.