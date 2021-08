LIONEL Messi resmi berpisah dengan Barcelona meski kedua pihak sudah mencapai kesepakatan untuk melanjutkan kerja sama. Namun, aturan finansial dari La Liga membuyarkan harapan Barca dan Messi.

Keputusan tersebut berimbas dengan spekulasi klub Messi selanjutnya. Ada dua klub yang paling potensial mendatangkan sang megabintang, yakni Manchester City dan Paris Saint-Germain. Namun, Man City melalui Pep Guardiola, menegaskan bahwa mereka tidak pernah tertarik mendatang Lionel Messi.

Oleh karena itu tinggal PSG yang memungkinkan mendapatkan jasa pemain berusia 34 tahun tersebut. Apalagi pada musim panas lalu, klub kaya asal Prancis it uterus dihubungkan dengan La Pulga. Setidaknya ada emapt alasan Lionel Messi akan menjadikan PSG klub barunya.

Berikut empat alasan Lionel Messi bergabung ke PSG menyadur Sportskeeda, Sabtu (7/8/2021):

4. Messi Akan Merasa Betah

Selain Mauricio Pochettino, ada tiga pemain kunci PSG yang berasal dari Argentina, yakni Angel Di Maria dan Leandro Paredes. Keduanya memiliki hubungan dekat dengan Lionel Messi dan akan membantu dia beradaptasi di Parc des Princes.

Di Maria dan Paredes dan Messi membantu Tinas Argentina memenangkan Copa America 2021 pada bulan lalu. Kerja sama mereka akan mudah jika La Pulga bergabung dengan PSG.

Satu lagi pemain Argentina yang bermain untuk PSG adalah Mauro Icardi. Meski tak dekat, hubungan Messi dan Icardi bisa berubah jika dia bermain untuk Les Parisiens.

3. PSG Fokus Liga Champions

Baik PSG dan Lionel Messi telah dipermalukan dalam upaya mereka untuk memenangkan Liga Champions dalam beberapa musim terakhir. Dengan demikian, kedua pihak memilik hasrat yang tinggi untuk mendapatkan trofi si Kuping Besar.

Dalam upaya mereka memenangkan Liga Champions, PSG telah merekrut beberapa pemain luar biasa pada musim panas ini. Mereka mendatangkan, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum Achraf Hakimi hingga Gianluigi Donnarumma.

Jika Messi memutuskan untuk pindah ke Paris dalam beberapa hari mendatang, itu akan menambah kekuatan PSG untuk memburu gelar juara Liga Champions.

2. Reuni dengan Neymar Jr

Bukan rahasia lagi bahwa Lionel Messi dan Neymar saling menyukai. Paing dekat adalah ketika final Copa America 2021 yan mempertemukan Argentina vs Brasil. Meski kalah di final, Messi dan Neymar terlihat tertawa bersama usai laga.

Keduanya bisa reuni di PSG dan bisa kembali kerja sama yang prnah terjalin di Barcelona. Neymar bahkan dikabarkan telah menawarkan kaus bernomor punggung 10 kepada Lionel Messi, andai eks patnernya itu mau pindah ke PSG.

PSG tentunya akan menggunakan Neymar untuk mendapatkan jasa MEssi. Jika itu terjadi, fans akan tak sabar melihat dua pesepakbola dengan teknis terbaik saat menghadapi lawan-lawannya.

1. Lionel Messi Mengakhiri Debat Siapa Terbaik

Lionel Messi disebut-sebut akan memenangkan Ballon d'Or ketujuh yang akan memperpanjang Meski begitu, beberapa pihak berharap dia perlu membuktikan dirinya keluar dari Liga Spanyol agar diangap pesepakbola terhebat yang pernah ada atau istilahnya adalah Great of All the Time (GOAT).

Cristiano Ronaldo telah berhasil melakukannya. Sehingga wajar jika orang mengharapkan hal yang sama dari Lionel Messi. Jika dia bergabung dengan PSG, dan membawa klub geilan di Eropa, Messi akan menjadi pesepakbola terbaik dan mengakhiri debat, siapa yang terbaik di antara dia dan Ronaldo.

Setelah mencetak 672 gol dan memenangkan 34 trofi sejak melakukan debut seniornya untuk Barcelona pada 2004, sudah saatnya Lionel Messi mencari tantangan baru. Beralih ke PSG bisa menjadi ideal bagi Lionel Messi karena klub ditunjang denga finansial mumpuni dan pemain berkelas.