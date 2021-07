HASIL sepakbola Olimpiade Tokyo 2020 hari ini, Kamis (22/7/2021), sudah melangsungkan empat pertandingan, dari delapan laga yang direncanakan. Sejumlah kejutan terjadi dalam empat laga yang sudah dimainkan.

Tim Nasional (Timnas) Meksiko U-23 tampil luar biasa saat menghadapi Prancis U-23 di Stadion Tokyo 2020 dalam matchday pertama Grup A Olimpiade Tokyo 2020. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Meksiko menang 4-1 atas Prancis!

Dalam laga ini, gol-gol Meksiko dilesakkan Ernesto Vega pada menit 47, Francisco Cordova (55’), Carlos Antuna (80’) dan Eduardo Aguirre (90+1). Sementara itu, satu-satunya gol Prancis dicetak via eksekusi penalti Andre Pierre Gignac pada menit 69.

Atas hasil ini, langkah Meksiko untuk lolos ke perempatfinal Olimpiade Tokyo 2020 semakin dekat. Jika menang atas tuan rumah Jepang di laga kedua, Meksiko hampir pasti lolos ke perempatfinal.

Lanjut ke laga Grup B. Di luar dugaan, Selandia Baru U-23 mengalahkan Korea Selatan U-23 1-0. Gol tunggal Selandia Baru dicetak penyerang Burnley, Chris Wood, pada menit 72.

Kejutan lain tercipta di Grup C Olimpiade Tokyo 2020. Spanyol yang menurunkan sejumlah pemain jebolan Piala Eropa 2020 seperti Unai Simon, Pau Torres hingga Pedri, di luar dugaan ditahan Mesir 0-0!

Mendominasi laga, Spanyol gagal menembus pertahanan rapat Mesir. Hasil ini membuat Spanyol tak lagi dijagokan merebut medali emas Olimpiade Tokyo 2020?

(Laga Mesir vs Spanyol berakhir 0-0)

Terakhir ada laga Pantai Gading vs Arab Saudi di matchday pertama Grup D Olimpiade Tokyo 2020. Hasilnya, Pantai Gading menang 2-1 atas Arab Saudi. Bintang AC Milan, Franck Kessie, mencetak gol kemenangan Pantai Gading di menit 79.

Sementara itu, empat laga lain sedang dan akan berlangsung malam ini. Sebanyak empat laga lain mempertemukan Jepang vs Afrika Selatan (Grup A), Honduras vs Rumania (B), Argentina vs Australia (C) dan Brasil vs Jerman (D).

Berikut hasil sepakbola Olimpiade Tokyo 2020, Kamis 22 Juli 2021:

Meksiko 4-1 Prancis

Selandia Baru 1-0 Korea Selatan

Mesir 0-0 Spanyol

Pantai Gading 2-1 Arab Saudi