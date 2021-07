FEDERASI Sepakbola Eropa (UEFA) baru saja mengumumkan gol terbaik di sepanjang gelaran Piala Eropa 2020. Status itu dinobatkan kepada penyerang Timnas Republik Ceko, Patrik Schick, untuk golnya ke gawang Skotlandia.

Sejumlah laga seru dan menarik tersaji di sepanjang gelaran Piala Eropa 2020. Gelar juara pun telah dipastikan menjadi milik Timnas Italia usai melibas Inggris di partai final lewat drama adu penalti.

Sementara Republik Ceko, mereka diketahui hanya bisa melangkahkan kaki hingga babak perempatfinal. Meski begitu, sosok striker andalan, Patrik Schick, tetap menjadi sorotan besar dalam gelaran Piala Eropa 2020.

Sebab, aksi gemilang kerap ditunjukkannnya dalam laga-laga yang dilakoni Republik Ceko. Bahkan, salah satu gol Patrik Schick ditapuk sebagai yang terbaik di Piala Eropa 2020.

BACA JUGA: Usai Diselidiki UEFA, Parlemen Inggris Minta FA Jelaskan Ricuh Laga Final Piala Eropa 2020

Gol itu tepatnya dicetak striker berusia 25 tahun itu kala melawan Skotlandia di matchday perdana Grup D Piala Eropa 2020. Bermain di Hampden Park, Glasglow, Patrik Schick tampil paling gemilang hingga membantu Ceko menang dengan skor 2-0.

BACA JUGA: Cristiano Ronaldo Disebut Patrik Schick Beruntung Jadi Top Skor Piala Eropa 2020, Ini Respons CR7

Gol kedua Schick yang tercipa pada menit ke-52 paling mengundang decak kagum. Bagaimana tidak, penggawa milik Bayer Leverkusen itu diketahui mencetaknya dari jarak yang begitu jauh.

Berawal dari aksinya yang berhasil memanfaatkan bola liar, hasil blok dari serangan penggawa Skotlandia, Schick mampu dengan cerdik menggiringnya mendekati pertahanan lawan. Melihat posisi kiper Skotlandia, David Marshall, berada jauh di depan garis gawang, dia pun langsung memutuskan melepas tembakan jarak jauh.

Sepakan keras nan terukur dari Schick pun tak mampu dihalau oleh Marshall. Secara fantastis, bola lambungan jarak jauh itu langsung bersarang ke gawang Skolandia.

Gol Schick kala itu tercatat dicetak dari jarak 49,7 yard atau sekira 45,45 meter! Gol ini bukan hanya menjadi yang terbaik, tetapi juga yang terjauh dalam sejarah Piala Eropa.

“Setelah hampir 800 ribu suara didapat, gol jarak jauh Patrik Schick vs Skotlandia menjadi Goal of the Tournament UEFA EURO 2020!” cuit UEFA di akun Twitter resmi Piala Erop 2020, @euro2020.

Schick sendiri total mengemas lima gol di sepanjang gelaran Piala Eropa 2020. Dia sukses menyamai catatan gol Cristiano Ronaldo yang keluar sebagai top skor Piala Eropa 2020.

Ronaldo merebut status top skor Piala Eropa 2020 lantaran mengoleksi lima gol dan satu assist. Sementara Patrik Schick, dia gagal mengemas satu pun assist sehingga tak bisa melewati pencapaian Cristiano Ronaldo.