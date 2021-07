TIM Nasional (Timnas) Argentina keluar sebagai juara Copa America 2021 setelah menang 1-0 atas Brasil dalam laga final yang dilangsungkan di Stadion Maracana, Minggu (11/7/2021) pagi WIB. Gol tunggal Argentina dalam laga ini dilesakkan Angel Di Maria pada menit 22.

Setidaknya sejumlah fakta pun tersaji setelah Argentina resmi menyegel gelar ke-15 di Copa America tersebut. Apa saja?

Berikut 10 fakta Argentina juara Copa America 2021:

10 . Lionel Messi Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Sebelum Final

Predikat pemain terbaik yang disematkan pada Lionel Messi sudah diberikan sebelum partai final digelar. Sepanjang turnamen ini La Pulga sudah mencetak empat gol dan lima asisst.

9. Angel Di Maria Cetak Gol Perdana

Angel Di Maria mencetak satu-satunya gol pertandingan di babak pertama, yang ternyata menjadi pembeda antara kedua tim. Ini adalah gol pertamanya untuk Argentina dalam 13 pertandingan selama tiga tahun. Terakhir ia mencetak gol untuk Albiceleste ketika Argentina kalah 3-4 di babak 16 besar melawan Prancis di Piala Dunia 2018.

8. Pertama Kali Cetak Gol Final sejak 2005

Argentina mencetak gol untuk pertama kalinya dalam enam final yang membantu mereka mengalahkan Brasil untuk memenangkan gelar Copa America 2021. Argentina selalu gagal dalam empat final besar terakhir mereka Copa America 2007, 2015, 2016 dan Piala Dunia 2014.

7. Pertama Kali Bobol Brasil di Copa America sejak 1979







Itu menandai pertama kalinya La Albiceleste mencetak gol di kandang musuh bebuyutan mereka dalam pertandingan Copa America sejak 1979. Argentina kalah 2-1 dalam pertandingan itu.

Setelah gagal mencetak gol melawan Selecao dalam tiga pertandingan Copa America berikutnya di Brasil, Argentina beruntung menang di pertemuan keempat berkat gol Di Maria di Stadion Maracana.

6. Keganasan Di Maria





Ketika Angel Di Maria membuka skor melawan Brasil di final Copa America 2021, ia menjadi pemain pertama Argentina yang mencetak gol di final Copa America dalam 17 tahun sejak Cesar Delgado.

Argentina memimpin dua kali di final Copa America 2004 melawan Brasil, berkat gol dari Kily Gonzalez dan Cesar Delgado. Namun, Adriano Leite Riberio mencetak gol penyeimbang pada menit ke-94 bagi Brasil untuk memaksa perpanjangan waktu sebelum Selecao memenangkan pertandingan 4-2 dalam adu penalti.

5. Di Maria Pemain Terbaik Final Liga Champions dan Copa America

Angel Di Maria menjadi Man of the Match di final Copa America 2021. Tujuh tahun lalu di final Liga Champions 2014, Di Maria menjadi Man of the Match dalam kemenangan 4-1 Real Madrid atas Atletico Madrid. Hal itu membuat Di Maria menjadi pemain pertama yang memenangkan Man of the Match di Liga Champions serta final Copa America.

4. Sarung Tangan Emas Emiliano Martinez





Emiliano Martinez mempunyai kenangan manis di Copa America 2021. Melakukan debutnya di Argentina tahun ini, Martinez bermain dengan tenang dan berpengalaman.

Dengan clean sheet melawan Brasil di final, pemain berusia 28 tahun itu mencatatkan clean sheet keempat dan memimpin di Copa America 2021. Tak heran berkat aksinya itu ia diganjar penghargaan Golden Glove atas Sarung Tangan Emas, gelar untuk kiper terbaik.

3. Dahaga Gelar 28 Tahun





Setelah kekalahan di empat final Copa America (2004, 2007, 2015, 2016), dua final Piala Konfederasi FIFA (1995, 2005) dan satu final Piala Dunia (2014), Argentina mengalahkan Brasil 1-0 di final Copa America 2021 untuk mengakhiri hampir tiga dekade kekeringan gelar mereka.

2. Pertama dalam 84 Tahun





Dengan kemenangan gol tunggal mereka melawan Brasil di final Copa America 2021, Argentina mengalahkan musuh bebuyutan mereka di final Copa Amerika untuk pertama kalinya dalam 84 tahun yang panjang. Kemenangan itu membuat La Albiceleste sejajar dengan Uruguay (15) sebagai pengoleksi gelar Copa America trbanyak

1. Lionel Messi Samai Cristiano Ronaldo





Tepat lima tahun (10 Juli) setelah Cristiano Ronaldo memenangkan trofi internasional besar pertamanya untuk Portugal (Piala Eropa 2016), Lionel Messi melakukannya untuk Argentina.

Messi mengakhiri penantian panjang untuk memberikan trofi internasional yang sulit diraih bersama Argentina. Sebelumnya, Messi selalu gagal meraih trofi internasional dalam empat final partai, tiga kali di Copa America (2007, 2015, 2016) dan sekali di Piala Dunia (2014).