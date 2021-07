LONDON – Serikat Pekerja Inggris mendesak pemerintah untuk menetapkan satu hari pascalaga Final Piala Eropa 2020 Inggris vs Italia sebagai hari libur nasional. Selain untuk masalah keamanan dan kenyamanan, hal ini juga demi kelancaran perayaan jika The Three Lions -julukan Inggris– keluar sebagai juara Piala Eropa 2020. Terlebih, di hari Senin 12 Juli 2021, sudah ada 8 juta pekerja di Inggris yang mengajukan cuti.

Mengutip dari The Sun, para pakar Sumber Daya Manusia (SDM) dan serikat pekerja telah mendesak para pimpinan perusahaan untuk membiarkan staf mengambil cuti pada hari Senin, 12 Juli 2021. Hal ini berhubung laga Inggris melawan Italia akan digelar di Stadion Wembley, London, pada Minggu 11 Juli 2021 waktu setempat.

(Aksi suporter Timnas Inggris di Stadion Wembley)

Adanya desakan ini sebenarnya terlihat sejak kemenangan tim asuhan Gareth Southgate pada laga semifinal Piala Eropa 2020 menghadapi Denmark pada Rabu 7 Juli 2021 waktu setempat. Terpantau, fans yang gembira melompat-lompat di atas bus, memanjat lampu lalu lintas, hingga menari di jalan.

Tak hanya itu, keriuhan penggemar membuat lalu lintas di penjuru negeri seakan mati total. Saut-sautan klakson mobil di tengah kerumunan besar pendukung yang mengenakan bendera Inggris beriringan dengan sorak sorai mereka.

Hal ini diprediksi akan terulang bahkan bisa jadi lebih heboh lagi. Apalagi para penggemar menunggu gelar juara pertama di ajang terbesar di benua Eropa ini setelah 55 tahun puasa gelar (Inggris terakhir kali juara Piala Dunia 1966).

Berdasarkan laporan dikutip dari laman Mirror, sekira delapan juta pekerja telah memesan hari libur sementara pada hari tersebut. Bahkan, menurut pejabat publikasi, saat ini mereka tengah menyusun proposal untuk hari libur nasional di hari tersebut.

"Perusahaan harus memanfaatkan dorongan moral untuk negara setelah pembatasan lockdown, dan mendorong staf untuk memesan cuti tahunan untuk hari itu." Ucap Kepala Eksekutif Bright HR, Alan Price pada Jumat (9/7/2021).

Wacana ini pun mendapat respons dari Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson. Melalui juru bicaranya, ia membuka peluang selama perusahaan itu dapat mempertimbangkan konsekuensi yang terjadi dari segi keuntungan bisnis masing-masing. "Kami ingin bisnis yang merasa dapat mempertimbangkannya jika mereka bisa," ucap juru bicara Perdana Menteri tersebut. Salah satu contoh yang telah mempertimbangkan kebijakan ini ialah sekolah di kawasan Berkshire bagian Inggris Tenggara. Kepala sekolah yang bersangkutan telah mengizinkan murid datang terlambat di hari itu sehingga mereka dapat menonton pertandingan. Pertandingan seru untuk merebut gelar juara Piala Eropa 2020 ini akan digelar pada Minggu 11 Juli 2021 pukul 21.00 waktu setempat, atau Senin 12 Juli 2021 dini hari WIB. Laga tersebut dimulai pukul 02.00 WIB dan dapat Anda saksikan secara langsung di RCTI dan iNewsTV. Saksikan siaran langsung pertandingan UEFA EURO 2020 di iNews TV.